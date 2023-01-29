Рио Фердинанд украл у Путина одну вещь. Прямо из Кремля

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд однажды украл сувенир на память из Кремля.

Алекс Скотт, эксперт BBC и бывшая футболистка «Арсенала», рассказала в своей книге «Как (не) быть сильной», что Рио провернул это во время подготовки к ЧМ-2018:

«В рамках программы “Легенды ФИФА” Рио Фердинанд и я были приглашены в Кремль, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе — он разжал ладонь и показал, что украл чайную ложку на память».

Бывшая правая защитница «Арсенала» также привела подробности той встречи.

«Я была там, чтобы обсудить футбол. Я даже выучила предложение на русском языке, которое я попыталась произнести, но не смогла, но бог любит тех, кто пытается! Все утро было совершенно сюрреалистичным. Мы фотографировались с Путиным, но я боялась даже прикоснуться к чаю с пирожным, которые стояли передо мной, на случай, если я невольно нарушу какое-то негласное дипломатическое правило».

Интересно, хранит ли до сих пор Фердинанд ту самую ложку, которую он умыкнул из-под носа Путина.