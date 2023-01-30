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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат подаст апелляцию с требованием выпустить Дани Алвеса из тюрьмы

Vanguardia: адвокат Дани Алвеса подаст апелляцию с требованием выпустить игрока из тюрьмы.

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Источник: AP 2022

Адвокат бывшего футболиста испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, находящегося в заключении по делу об изнасиловании, Кристобаль Мартелл в понедельник подаст апелляцию с требованием освободить игрока из-под стражи, сообщает La Vanguardia.

В начале января на 39-летнего защитника подала заявление в полицию женщина, имя которой не разглашается. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны, а также в изнасиловании и побоях. Футболист отрицал свою вину. Суд Барселоны 20 января определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав ему в освобождении под залог. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения по этому обвинению.

Адвокат хочет добиться, чтобы Алвесу разрешили дожидаться суда в своем доме в Барселоне. Защита футболиста готова предложить суду использование электронного браслета, гарантирующего, что он не покинет определенный район. Также возможен вариант, что у Алвеса заберут паспорт или же ему придется ежедневно отмечаться в суде. Кроме того, в случае временного освобождения игрока до решения суда, ему предстоит выплатить залог.

Алвес является самым титулованным футболистом в истории. На его счету 46 трофеев. В составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также Алвес играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу».

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