Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
27Главные фото года в российском спорте
11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин рассказал, как взял в руки стул в ситуации с Паком, и назвал водителя «чайником»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился подробностями об инциденте с чиновником Денисом Паком.

Наверх
Источник: AP 2022

«Я услышал агрессивную речь и подошёл очень раздражённым. Потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя — чайника. А тут, когда я слышу дополнительно… Я подошёл к нему в том моменте, когда был уже конец, и спросил: “А кому вы это сказали?” Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит “да” — получит», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

Когда ведущий сравнил стул с оружием, Кокорин ответил: «Не дай бог. Если бы это был ствол, мы бы сейчас там записывали».

Александр Кокорин получил тюремный срок и провёл в заключении около года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь