Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Это огромный опыт и хорошая школа

«Дал бы я 70 млн рублей, чтобы изменить всё, что было? Я бы не дал. Потому что я был прав во всём. За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью “хулиганка”. Якобы мы группа лиц по предварительному сговору с предметами оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми.



Прикинь, да? Вот даже видео показывают: из нас один спит, скис после клуба… Вот такая запланированная акция (смеётся). Запланированные сумасшедшие бандиты. И вот судьи, прокуроры сидят с умными лицами. На них смотришь — такое кино…



Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.