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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Это огромный опыт и хорошая школа

Российский футболист Александр Кокорин высказался о скандальной ситуации, после которой он оказался в тюрьме.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Ариса» считает, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть, так как это весомый урок.

«Дал бы я 70 млн рублей, чтобы изменить всё, что было? Я бы не дал. Потому что я был прав во всём. За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью “хулиганка”. Якобы мы группа лиц по предварительному сговору с предметами оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми.

Прикинь, да? Вот даже видео показывают: из нас один спит, скис после клуба… Вот такая запланированная акция (смеётся). Запланированные сумасшедшие бандиты. И вот судьи, прокуроры сидят с умными лицами. На них смотришь — такое кино…

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО», — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.

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