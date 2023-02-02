Вратарь «Динамо» рассказал о любви Кокорина к деньгам

Голкипер упомянул нападающего в ответ на вопрос о том, кто из игроков ставит материальное благополучие превыше всего. «Это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает, и как потратить эти деньги», — рассказал Лещук.