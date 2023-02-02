Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1.02
Бетис
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
1.02
Ренн
Страсбур
30
Футбол. Зарубежный
1.02
Монпелье
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
1.02
Монако
Осер
32
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Брест
00
Все события
20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самолет с футболистами «Гетеборга» совершил аварийную посадку

Самолет с футболистами шведского «Гетеборга» был вынужден совершить аварийную посадку в Копенгагене (Дания) из-за 30 надутых мячей на борту, сообщает издание Aftonbladet.

Гетеборг
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в четверг утром. «Гетеборг» отправлялся из Швеции на тренировочные сборы в Испанию. Через 30−40 минут после начала полета пилот самолета объявил, что воздушному судну придется совершить аварийную посадку.

«У меня странное объявление. Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска взрыва мы должны развернуться и совершить посадку в Копенгагене. Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из шаров. Мы думаем, что это займет около 30 минут. Приносим извинения за неудобства», — сказал пилот.

Один из руководителей «Гетеборга» Рольф Густафссон во время аварийной посадки заявил, что самолет спустился по ложной тревоге, потому что мячи были уже спущены. После экстренной посадки самолет с футболистами «Гетеборга» продолжил полет в Испанию.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хоккеист сборной России высказался о выступлении без флага
В ООН призвали МОК допустить россиян к мировым соревнованиям
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь