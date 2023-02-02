Самолет с футболистами «Гетеборга» совершил аварийную посадку

Инцидент произошел в четверг утром. «Гетеборг» отправлялся из Швеции на тренировочные сборы в Испанию. Через 30−40 минут после начала полета пилот самолета объявил, что воздушному судну придется совершить аварийную посадку.

«У меня странное объявление. Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска взрыва мы должны развернуться и совершить посадку в Копенгагене. Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из шаров. Мы думаем, что это займет около 30 минут. Приносим извинения за неудобства», — сказал пилот.