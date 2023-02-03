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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Аль-Фатехом»

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:2.

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Источник: Reuters

Счет в матче открыл форвард «Аль-Фатеха» Кристиан Тельо. Затем полузащитник Андерсон Талиски сравнял.

На 58-й минуте полузащитник Софьян Бендебка вывел «Аль-Фатех» вперед. На 90+3-й минуте матча судья назначил пенальти в пользу «Аль-Насра». 11-метровый удар реализовал Роналду, для которого это первый гол за команду.

На 90+5-й минуте Талиски получил красную карточку и оставил «Аль-Наср» в меньшинстве.

Команда Роналду занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 34 очка. «Аль-Фатех» находится на шестой строчке (22 очка).

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