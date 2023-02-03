Первый гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Аль-Фатехом»

На 58-й минуте полузащитник Софьян Бендебка вывел «Аль-Фатех» вперед. На 90+3-й минуте матча судья назначил пенальти в пользу «Аль-Насра». 11-метровый удар реализовал Роналду, для которого это первый гол за команду.