Суперкубок России по футболу 2023 года может пройти в Казани

Матч за Суперкубок России — 2023 запланирован на 22 июля. «В Российский футбольный союз поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России — 2023 на “Ак Барс Арене”, — сообщили РИА Новости в пресс-службе союза. — У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион. Важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах и был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, РПЛ и клубами».