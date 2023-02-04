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15:18 (мск), источник: АиФ Казань

Суперкубок России по футболу 2023 года может пройти в Казани

Матч за Суперкубок России — 2023 запланирован на 22 июля.

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Российский футбольный союз (РФС) получил от Казани предложение о проведении Суперкубка России 2023 года, передаёт РИА Новости.

Матч за Суперкубок России — 2023 запланирован на 22 июля. «В Российский футбольный союз поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России — 2023 на “Ак Барс Арене”, — сообщили РИА Новости в пресс-службе союза. — У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион. Важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах и был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, РПЛ и клубами».

Решение о месте проведения игры за Суперкубок будет принято исполкомом РФС.

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