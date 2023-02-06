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16:00 (мск), источник: ТАСС

Болгарский «Ботев» расторг контракт с российским футболистом Прокопьевым

Сообщается, что решение о расторжении соглашения было принято по личным причинам футболиста.

Ботев Пл
Амкал
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Источник: ФК "Ботев"

ТАСС, 6 февраля. Болгарский футбольный клуб «Ботев» и российский полузащитник Михаил Прокопьев расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по личным причинам футболиста. Прокопьев стал игроком «Ботева» в октябре 2022 года, контракт с россиянином был рассчитан на три года.

Прокопьеву 20 лет, он выступал за команду блогеров «Амкал» с ноября 2021 года. В текущем сезоне «Амкал» принял участие в розыгрыше Фонбет — Кубка России, дойдя до третьего раунда соревнований в «пути регионов». На счету Прокопьева три результативные передачи в трех матчах.

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