Болгарский «Ботев» расторг контракт с российским футболистом Прокопьевым
Сообщается, что решение о расторжении соглашения было принято по личным причинам футболиста.
Ботев Пл
Амкал
ТАСС, 6 февраля. Болгарский футбольный клуб «Ботев» и российский полузащитник Михаил Прокопьев расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по личным причинам футболиста. Прокопьев стал игроком «Ботева» в октябре 2022 года, контракт с россиянином был рассчитан на три года.
Прокопьеву 20 лет, он выступал за команду блогеров «Амкал» с ноября 2021 года. В текущем сезоне «Амкал» принял участие в розыгрыше Фонбет — Кубка России, дойдя до третьего раунда соревнований в «пути регионов». На счету Прокопьева три результативные передачи в трех матчах.