Болгарский «Ботев» расторг контракт с российским футболистом Прокопьевым

ТАСС, 6 февраля. Болгарский футбольный клуб «Ботев» и российский полузащитник Михаил Прокопьев расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по личным причинам футболиста. Прокопьев стал игроком «Ботева» в октябре 2022 года, контракт с россиянином был рассчитан на три года.