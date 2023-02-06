Турецкий вратарь оказался под завалами после землетрясения
Вратарь клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан находится под завалами после землетрясения в провинции Кахраманмараш на юге Турции, сообщает Haber.
Вратарь клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан находится под завалами после землетрясения в провинции Кахраманмараш на юге Турции, сообщает Haber.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции. Число погибших составляет 1121 человек.
По данным турецких СМИ, из-под завалов вытащили жену Тюркаслана.
Источники в соцсетях сообщают, что голкипер погиб, но официального подтверждения этой информации нет.
«Ени Малатьяспор» выступает во втором по силе дивизионе Турции.