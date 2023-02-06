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17:04 (мск), источник: Sport24

Турецкий вратарь оказался под завалами после землетрясения

Вратарь клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан находится под завалами после землетрясения в провинции Кахраманмараш на юге Турции, сообщает Haber.

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Источник: Официальный сайт ФК "Малатьяспор"

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции. Число погибших составляет 1121 человек.

По данным турецких СМИ, из-под завалов вытащили жену Тюркаслана.

Источники в соцсетях сообщают, что голкипер погиб, но официального подтверждения этой информации нет.

«Ени Малатьяспор» выступает во втором по силе дивизионе Турции.

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