У тренера «Сивасспора» во время землетрясения в Турции погибли 15 родственников

Невероятная трагедия произошла в семье ассистента главного тренера футбольного клуба «Сивасспор» Айхана Тенбелоглу — у него погибли 15 родственников.

Об этом рассказал главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай, сообщает издание Cumhuriyet.

В заявлении футбольного клуба говорится о том, что многие родственники ассистента главного тренера, которые проживали в Хатае, погибли. «Сивасспор» выразил соболезнования Тенбелоглу, его родным и близким.