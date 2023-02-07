У тренера «Сивасспора» во время землетрясения в Турции погибли 15 родственников
Землетрясение, произошедшее в Турции, унесло жизни более 2,3 тысячи человек.
Землетрясение, произошедшее в Турции, унесло жизни более 2,3 тысячи человек.
Невероятная трагедия произошла в семье ассистента главного тренера футбольного клуба «Сивасспор» Айхана Тенбелоглу — у него погибли 15 родственников.
Об этом рассказал главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай, сообщает издание Cumhuriyet.
В заявлении футбольного клуба говорится о том, что многие родственники ассистента главного тренера, которые проживали в Хатае, погибли. «Сивасспор» выразил соболезнования Тенбелоглу, его родным и близким.
Турецкая футбольная федерация уже объявила о том, что пожертвует на ликвидацию последствий этого стихийного бедствия около миллиона долларов. Ведущие клубы страны — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» — объявили о начале сбора помощи для пострадавших.