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09:30 (мск), источник: Российская газета

У тренера «Сивасспора» во время землетрясения в Турции погибли 15 родственников

Землетрясение, произошедшее в Турции, унесло жизни более 2,3 тысячи человек.

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Источник: AP 2022

Невероятная трагедия произошла в семье ассистента главного тренера футбольного клуба «Сивасспор» Айхана Тенбелоглу — у него погибли 15 родственников.

Об этом рассказал главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай, сообщает издание Cumhuriyet.

В заявлении футбольного клуба говорится о том, что многие родственники ассистента главного тренера, которые проживали в Хатае, погибли. «Сивасспор» выразил соболезнования Тенбелоглу, его родным и близким.

Турецкая футбольная федерация уже объявила о том, что пожертвует на ликвидацию последствий этого стихийного бедствия около миллиона долларов. Ведущие клубы страны — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» — объявили о начале сбора помощи для пострадавших.

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