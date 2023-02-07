В турецком клубе «Хатайспор» заявили о спасении из-под завалов футболиста Атсу

ТАСС, 7 февраля. Бывший футболист английского «Челси», полузащитник турецкого клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу вызволен из-под завалов после произошедшего на территории республики землетрясения. Об этом сообщил менеджер клуба Мустафа Озат, комментарий которого во вторник приводит портал Fanatik со ссылкой на турецкую радиостанцию Gol.

«Атсу вытащили из-под завалов с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще остается под завалами. Хатай очень сильно разрушен. Но самое страшное позади», — сообщил Озат.

В понедельник главный тренер команды Волкан Демирель сообщил, что клуб потерял связь с Атсу. Позднее португальская газета A Bola проинформировала, что Атсу был найден под обломками здания в Хатае и доставлен в больницу с травмой правой ноги, однако позднее Озат опроверг эту информацию.

Атсу 31 год, ранее он выступал за португальские «Порту», «Риу Аве», английские «Челси», «Эвертон», «Борнмут» и «Ньюкасл», нидерландский «Витесс», испанскую «Малагу» и клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед». В «Хатайспор» перешел в сентябре 2022 года. Полузащитник провел 65 матчей за сборную Ганы, стал серебряным призером Кубка африканских наций 2015 года, принял участие в чемпионате мира 2014 года.