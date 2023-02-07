В турецком клубе «Хатайспор» заявили о спасении из-под завалов футболиста Атсу
Спортивный директор клуба все еще остается под завалами.
Спортивный директор клуба все еще остается под завалами.
ТАСС, 7 февраля. Бывший футболист английского «Челси», полузащитник турецкого клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу вызволен из-под завалов после произошедшего на территории республики землетрясения. Об этом сообщил менеджер клуба Мустафа Озат, комментарий которого во вторник приводит портал Fanatik со ссылкой на турецкую радиостанцию Gol.
«Атсу вытащили из-под завалов с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще остается под завалами. Хатай очень сильно разрушен. Но самое страшное позади», — сообщил Озат.
В понедельник главный тренер команды Волкан Демирель сообщил, что клуб потерял связь с Атсу. Позднее португальская газета A Bola проинформировала, что Атсу был найден под обломками здания в Хатае и доставлен в больницу с травмой правой ноги, однако позднее Озат опроверг эту информацию.
Атсу 31 год, ранее он выступал за португальские «Порту», «Риу Аве», английские «Челси», «Эвертон», «Борнмут» и «Ньюкасл», нидерландский «Витесс», испанскую «Малагу» и клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед». В «Хатайспор» перешел в сентябре 2022 года. Полузащитник провел 65 матчей за сборную Ганы, стал серебряным призером Кубка африканских наций 2015 года, принял участие в чемпионате мира 2014 года.
Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в понедельник ночью в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовало почти 150 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах, в том числе в Сирии, где также зарегистрированы крупные разрушения. В Турции отменены все спортивные национальные мероприятия. Матчи баскетбольных и волейбольных еврокубков, которые должны были пройти в стране на этой неделе, были перенесены.