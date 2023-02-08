Европейский клуб представил Кержакова в качестве главного тренера

Европейский клуб анонсировал назначение россиянина на должность, опубликовав ролик, на котором юный Кержаков смотрит на видео со своими голами. «Привет всем. Я готов, давайте сделаем это», — говорит специалист в конце записи.

О грядущем назначении Кержакова стало известно 6 февраля. «Да, это правда. Мы очень рады, что “Кармиотисса” заполучила такого специалиста», — заявлял технический директор команды Антонис Антониу.