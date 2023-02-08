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15:11 (мск), источник: Sport24

Бывший футболист сборной Украины умер в возрасте 46 лет

На 47-м году жизни умер бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Радченко, сообщается на официальном сайте киевского клуба. Причина смерти не называется.

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В составе «Динамо» Радченко стал чемпионом Украины и обладателем национального Кубка в сезоне-1997/98. За сборную Украины он провел 17 матчей с 2002 по 2005 год.

Радченко также выступал за мариупольский «Металлург», «Закарпатье» и «Кривбасс». Завершив игровую карьеру в 2009 году, он начал работать детским тренером.

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