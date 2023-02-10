Что происходит с невероятным Халком — легендой РПЛ? Вы только посмотрите, что он творит в свои 36!

Помните пушечные удары со штрафных в исполнении Халка? Если ваша фамилия Акинфеев, Ребров, Синицын или Плетикоса, то наверняка.

Бразильский страйкер не играет в РПЛ с лета-2016 и давно скрылся с радаров большинства российских любителей футбола, но по-прежнему в полнейшем порядке. Даже в 36 лет.

Только посмотрите, какую красоту Халк творит в бразильской Лиге Минейро за «Атлетико Минейро». В матче против «Демократы» он оформил дубль со штрафных!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GxYRCCioSI0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол случился после бронебойного выстрела издали — примерно с 30 метров. Вратарь мог даже не прыгать за мячом — бесполезно.

А второй получился даже красивее первого, хоть до ворот и было совсем небольшое расстояние. Бам, и мяч полетел со скоростью 120 км в час! Кто-то, кажется, совсем не стареет.

К слову, вторая банка Халка в ворота «Демократы» вам ничего не напомнила? Это же точь-в-точь гол бразильского форварда «Спартаку» в сезоне-15/16!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KgcOWp-1R30?start=10" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Окей, с последним матчем Халка понятно, а как у него дела в целом? Да просто замечательно. В нынешнем году он оформил уже 5+1 по системе «гол+пас» за 3 матча, а в 5 осенних играх бразильского чемпионата на его счету 4+1. Примерно так выглядит вторая молодость.

Впрочем, с его физической формой столь шикарная статистика удивления совсем не вызывает.

А в конце января Халк даже умудрился потерять почти 6 кг за матч. Гостевая сходка против «Томбенсе» из провинциального города Томбус. Хоть и начали играть в 11 утра, на поле стояла 30-градусная жара.

Форвард зафиксировал свой вес до матча — 97,6 кг, а 2 часа спустя взвесился повторно, и весы показали 91,9. Настолько отдается делу! «С тех пор, как я перешел в “Атлетико Минейро”, никогда не чувствовал себя более обезвоженным», — сказал тогда он.

Геройства Халка не остались незамеченными для тренерского штаба сборной Бразилии. В сентябре его вызвали на квалификационный матч ЧМ против Аргентины, однако экс-игрок «Зенита» на поле так и не появился и в итоге в Катар не поехал. И вряд ли кто-то был в шоке, учитывая бешеную конкуренцию в атаке пятикратных чемпионов мира — Малком соврать не даст.

С другой стороны, зная, как отвратительно Халк бьет пенальти, в послематчевой серии 11-метровых ¼ финала ЧМ против Хорватии наш герой едва ли помог бы бразильцам одержать победу.