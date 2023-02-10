Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

По информации источника, 39-летний спортсмен признал половую связь с предполагаемой жертвой. При этом Алвес настаивает на том, что согласие было обоюдным, и с его стороны не было акта насилия.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.