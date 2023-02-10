Одноногий футболист попал в тройку претендентов на лучший гол-2022

Спортсмен отличился в матче между командами «Сталь» и «Варта». Олексий поразил ворота соперников ударом через себя. «Я всегда хотел забить красивый гол. Вы могли видеть, как я гордился им. Я выпрямился, выпятил грудь и был просто очень, очень счастлив», — рассказал он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tqqQ27sg-Xk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо поляка, на приз имени Ференца Пушкаша претендует также нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон за гол в игре против сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года.

Третий претендент — хавбек Димитри Пайет, выступающий за «Марсель» и сборную Франции. Полузащитник забил с 20 метров греческому ПАОКу в четвертьфинальном матче Лиги конференций.

Обладателя приза имени Ференца Пушкаша назовут на церемонии награждения 27 февраля 2023 года.