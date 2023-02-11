«Блондинка в законе» рвется в «Арсенал». Звездные владельцы клубов

Риз Уизерспун хочет зайти в «Арсенал»

Владелец лондонского клуба Стэн Кронке не пользуется большой популярностью у болельщиков. Американский бизнесмен летом 2018 года выкупил у Алишера Усманова 30% акций и теперь владеет контрольным пакетом, но фанаты встретили эту новость с негодованием. Уровень противостояния клуба с собственными болельщиками достиг пика, когда «Арсенал» оказался в числе основателей так называемой Суперлиги — нереализованного турнира для ведущих команд Европы. Болельщики проводили массовые акции с призывами к Кронке продать активы, а слухи о смене владельца стали появляться регулярно. Правда, в нынешнем сезоне на фоне успехов команды в чемпионате градус ненависти к руководству несколько снизился.

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Судя по всему, обладательница «Оскара» Риз Уизерспун не просто так решила высказать желание инвестировать в клуб. С учетом недовольства фанатов Кронке может рассмотреть подобное предложение, а привлечение голливудской звезды положительно скажется на его имидже. Тем более, у Уизерспун уже есть похожий опыт на родине, где она стала совладелицей клуба «Нэшвилл», выступающего в MLS с 2020 года. Как рассказала актриса в интервью бывшему футболисту «Тоттенхэма» Джермейну Дженасу, она вместе с сыновьями давно болеет за «Арсенал» и хотела бы вложиться в него. Вопрос лишь в том, на какой объем акций американка может рассчитывать. Уизерспун была признана журналом Forbes самой богатой актрисой мира, но хватит ли ее состояния в 400 миллионов долларов на покупку статусного кресла в совете директоров?

Дэдпул обещает поднять один из старейших клубов мира в АПЛ

К роли инвестора футбольного клуба Уизерспун подтолкнул пример ее коллеги по цеху Райана Рейнольдса. Канадский актер, известный по роли популярнейшего персонажа комиксов, в 2021 году стал владельцем валлийского клуба «Рексем» вместе со сценаристом и режиссером Робом Макэлхенни. Команда примечательна датой своего создания — 1864 год, что делает ее одной из самых старейших в мире. В момент покупки клуб переживал тяжелейший период и был буквально на грани закрытия. «Рексем» давно испытывал финансовые трудности, а в разгар пандемии коронавируса дела и вовсе шли из рук вон плохо. Потратив всего 2,3 миллиона долларов, новые владельцы спасли «красных драконов» от исчезновения с футбольной карты мира.

При этом планы у Рейнольдса наполеоновские. Сейчас «Рексем» выступает в пятой лиге чемпионата Англии, но уже в этом сезоне может пойти на повышение. Сделать это удалось в том числе благодаря качественным трансферам и денежным вливаниям. В частности, лидеры команды теперь получают на уровне коллег из Чемпионшипа, что, безусловно, добавляет мотивации. При этом Рейнольдс обещает поднять клуб до высшей лиги в обозримом будущем. Кстати, недавно «Рексем» едва не стал автором сенсации в Кубке Англии, где в 4-м круге на равных сражался с куда более мощным «Шеффилд Юнайтед» (3:3, 1:3). Подробнее об истории появления голливудского актера в валлийском клубе можно узнать из документального сериала, который вышел летом 2021-го.

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Бывший игрок «Зенита» блистает в клубе Мэттью Макконахи

В январе 2019-го в MLS появилась новая команда из техасского города Остин. Клуб принадлежит компании Two Oak Ventures, в качестве инвестиционного партнера которой выступил известный голливудский актер Мэттью Макконахи. Он родился в тех местах и с большим удовольствием воспринял идею поучаствовать в развитии футбольной команды.

«Самая разнообразная игра, у которой нет границ, приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. Инвестиция в футбольный клуб является отличным вложением в культуру и будущее нашего города», — говорил тогда актер.

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Интересно, что уже на второй сезон в MLS «Остин» дошел до полуфинала плей-офф, где уступил «Лос-Анджелесу» (0:3). Во многом это удалось благодаря трансферной политике — команда идет пятой в турнире по стоимости состава (49,3 млн евро). В частности, здесь выступают сразу два бывших игрока «Зенита» — Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси. Второй особенно хорошо вписался в состав, отметившись 30 голами в 55 матчах за клуб. Такими темпами «Остин» скоро закрепится в статусе одной из ведущих команд MLS.

Консорциум звезд владеет американским клубом

В 2014 году после исчезновения «Чиваса» из-за финансовых проблем освободившееся место в MLS отдали только-только созданному «Лос-Анджелесу». Спустя несколько лет был построен стадион, благодаря чему команду допустили к турниру. Сомнений в том, что проект обречен на успех, не было, так как участие в нем принимало огромное количество предпринимателей и звезд. В частности, в число инвесторов вошли бывший баскетболист Мэджик Джонсон, чемпионка мира по футболу Миа Хэмм, известный бизнес-тренер Энтони Роббинс и многие другие. Кроме того, в развитии клуба поучаствовали и представители шоу-бизнеса, среди которых комедийный актер Уилл Феррелл.

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Команда была создана в противовес старожилу MLS — «Лос-Анджелес Гэлакси». Достаточно быстро новичок стал на равных конкурировать с грандом, а в прошлом сезоне впервые в истории выиграл турнир. Причем в полуфинале конференции он расправился как раз с соседом (3:2), после чего выбил «Остин» Макконахи (3:0) и в решающем матче сезона по пенальти одолел «Филадельфию» (3:3, 3:0). Что касается самого Феррелла, то он признается, что не принимает активного участия в управлении клубом, а, скорее, наслаждается процессом и атмосферой. Зато для самого «Лос-Анджелеса» это идеальная фигура для привлечения новой аудитории и раскрутки бренда.

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Натали Портман, Ева Лонгория и Сирена Уильямс в борьбе за права футболисток

Чуть позднее в том же Лос-Анджелесе появился еще один клуб — на этот раз женский. Команда получила название «Энджел Сити», а у ее истоков стояла целая россыпь звезд. Например, инвесторами стали такие известные актрисы, как Натали Портман, Джессика Честейн, Дженифер Гарнер, Ева Лонгория. К ним присоединилась звезда мирового тенниса Сирена Уильямс, а также целая группа бывших футболисток. В частности, Мия Хэмм и тут приложила руку, не ограничивая себя только мужским «Лос-Анджелесом». Большинство инвесторов — женщины, но двери открыты и для мужчин. К примеру, в клуб инвестирует Брайан Вайнштейн, который занимает должность президента компании известного режиссера Джей Джей Абрамса, и знаменитый комик Джеймс Корден.

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Кстати, название команды породило множество споров. Дело в том, что в Лос-Анджелесе уже давно существует команда «Энджел Сити» по роллер-дерби — малоизвестному у нас виду спорта, представляющему собой смесь гонок и борьбы на роликах. Штука очень популярная среди местной публики, поэтому идея дать такое же название футбольному клубу вызвала недовольство. Впрочем, переименовывать ничего не пришлось — звездам удалось отстоять первоначальный бренд.

Стадион для официальных игр «Энджел Сити» любезно предоставили мужчины из «Лос-Анджелес Гэлакси». В первый сезон новичок не смог пробиться в плей-офф, заняв только восьмое место в регулярном чемпионате. Но для клуба важны не только результаты, но и борьба за права спортсменок. Например, в США давно уже обсуждается неравенство в окладах футболистов и футболисток. В «Энджел Сити» эту проблему решили интересным способом: все члены команды получают процент с проданных билетов.

Наследник Рокки будет развивать бренд «Борнмута» за пределами Англии

В минувшем декабре аутсайдер чемпионата Англии сменил владельца — за 185 миллионов долларов клуб приобрел американский бизнесмен Билл Фоули. Причем ранее «Борнмут» на протяжении 11 лет принадлежал россиянину Максиму Демину. В спортивном мире Фоули уже давно хорошо известен благодаря управлению хоккейной командой из НХЛ «Вегас Голден Найтс». Изначально он собирался заполучить клуб в MLS, но там его пришлось бы создавать с нуля, тогда как АПЛ привлекла наличием всей инфраструктуры и штата.

«Я на протяжении нескольких лет присматривался к различным клубам и везде видел нескольких инвесторов. Мне это не подходит, я диктатор и хочу быть капитаном своего корабля, контролировать его судьбу. Всегда говорил, что если клуб совершит ошибку, то она будет на моей совести. Планирую так же управлять и “Борнмутом”, — говорил Фоули в интервью Би-Би-Си.

Тем не менее партнеры новому владельцу «Борнмуту» понадобились, но не столько из-за денег. Скорее, требовались маркетинговые ходы, которые могли бы поспособствовать росту узнаваемости бренда по всему миру. Голливудский актер из популярных в данный момент фильмов для этой задачи подходил идеально. Так в числе миноритарных инвесторов оказался Майкл Б. Джордан, известный по роли наследника «Рокки» Сильвестора Сталлоне и блокбастеру «Черная Пантера». Собственно, в клубе так и представили его задачи — «работа в области глобального маркетинга и интернационализации клуба». Впрочем, на результаты команды эти перестановки в руководстве пока не повлияли — «Борнмут» стоит на вылет, занимая предпоследнем месте.

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