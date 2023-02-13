Турецкий футбол с трудом переживает последствия землетрясений. С розыгрыша чемпионата снялись уже два клуба

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По последним данным, от стихийного бедствия в Турции погибло 31 643 человека, пострадали 158 165 гражданина. Bloomberg оценил ущерб экономике Турции в $84 млрд. 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. В тот же день по всей страны отменили проведение спортивных соревнований. Но на этом последствия землетрясений для спорта не закончились.

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Из-за стихии под завалами оказались игроки и работники сразу нескольких клубов. Особенно пострадал «Хатайспор» — в какой-то момент на связь перестали выходить футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым, Керим Алыджи и Кристиан Атсу. Если первых троих нашли, то о судьбе хавбека сборной Ганы Атсу, известного по выступлениям за «Ньюкасл», по-прежнему ничего не известно. Та же ситуация со спортивным директором клуба Танером Савутом.

«Хатайспор» — аутсайдер чемпионата Турции, команда располагается на 14-м месте в таблице. У «Хатайспора» совсем не звездный состав, однако знакомые для российских болельщиков фамилии есть — например, экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш или бывший защитник «Краснодара» Огнен Враньеш. Оба от землетрясения, к счастью, не пострадали.

Клуб представляет город Антакью из региона Хатай, располагающегося на юге-востоке страны. Как отмечают местные власти, некоторые районы Антакьи после землетрясения оказались полностью разрушены. Пострадали в том числе местные достопримечательности: к примеру, почти ничего не осталось от Собора Святого Павла. Руководство «Хатайспор» отметило, что продолжать подготовку к матчам в таких условиях невозможно и решило сняться с чемпионата. О решении было объявлено 9 февраля.

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«Мы встречались с президентом “Хатайспора” по поводу Кристиана Атсу, — рассказал президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши. — Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей. “Хатайспор” прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне».

Вчера решение приостановить выступления в чемпионате из-за последствий землетрясения принял середняк Суперлиги «Газиантепспор». Таким образом, за несколько дней число участников элитного дивизиона турецкого футбола сократилось с 17 до 19. «Газиантеп» также снялся с розыгрыша Кубка страны, где дошел уже до четвертьфинала.

«После такой катастрофы у нас нет сил даже говорить о футболе. Прежде всего мы желаем божьей милости нашим гражданам, погибшим во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и благополучного исхода для всех граждан, которые еще находятся под завалами», — говорится в заявлении клуба.

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За «Газиантеп» тоже выступает несколько знакомых лиц. В частности, бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, который в 2010-е готов был пройти натурализацию для выступлений за сборную России, но так и не получил паспорта. Главным активом «Газиантепа» считается румынский хавбек Александру Максим, забивший пять мячей и сделавший 10 результативных передач в 25 матчах. Сейчас ситуацией пытается воспользоваться «Бешикташ» — стамбульский коллектив хочет арендовать Максима.

Федерация футбола Турции разрабатывает меры по поддержке пострадавших клубов. Обсуждается вариант, при котором за «Хатайспором» и «Газиантепспором» будут автоматически закреплены места в Суперлиге на сезон 2023/24. Идею уже поддержал президент многократного чемпиона Турции «Фенербахче» Али Коч: «В следующем сезоне мы должны играть с 20 командами. Нам нужно разделить финансовое бремя, которое понесут эти клубы».