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17:58 (мск), источник: ТАСС

СМИ: суд отстранил президента Украинской ассоциации футбола от должности

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в административном здании Украинской ассоциации футбола.

Украина
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Источник: AP 2022

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Печерский суд Киева отстранил от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Вести».

Отмечается, что чиновник отстранен до 17 марта 2023 года. При этом прокуратура требовала отстранения Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого с должностей на два месяца.

В ноябре прошлого года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере 9 млн 880 тысяч гривен (268,6 тыс. долларов). Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года. Позднее УАФ внесла требуемый залог, и Павелко вышел на свободу.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в административном здании УАФ.

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