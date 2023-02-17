Атсу хотел улететь из Турции за пять часов до землетрясения. Он передумал из-за гола
Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек сообщил, что нападающий команды Кристиан Атсу намеревался уйти из клуба.
Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек сообщил, что нападающий команды Кристиан Атсу намеревался уйти из клуба.
Ганского футболиста не могут найти спустя 11 дней после землетрясения в Турции.
«Он попросил об уходе из “Хатайспора”. У него было несколько предложений и тренер дал ему зеленый свет. После того, как Кристиан забил гол, он решил отпраздновать с командой и остаться. У него был забронирован рейс во Францию на 23:00, чтобы вернуться к семье, но он отменил его и решил вернуться на день позже. Затем, в 4 часа утра, произошло землетрясение», — приводит слова Илека Goal.
Кристиан Атсу выступает за «Хатайспор» с сентября 2022 года. В четырех матчах за команду он забил один мяч. Ранее Атсу был футболистом «Челси», «Малаги» и «Ньюкасла».