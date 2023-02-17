Атсу хотел улететь из Турции за пять часов до землетрясения. Он передумал из-за гола

«Он попросил об уходе из “Хатайспора”. У него было несколько предложений и тренер дал ему зеленый свет. После того, как Кристиан забил гол, он решил отпраздновать с командой и остаться. У него был забронирован рейс во Францию на 23:00, чтобы вернуться к семье, но он отменил его и решил вернуться на день позже. Затем, в 4 часа утра, произошло землетрясение», — приводит слова Илека Goal.