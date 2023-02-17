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22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Атсу хотел улететь из Турции за пять часов до землетрясения. Он передумал из-за гола

Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек сообщил, что нападающий команды Кристиан Атсу намеревался уйти из клуба.

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Источник: Reuters

Ганского футболиста не могут найти спустя 11 дней после землетрясения в Турции.

«Он попросил об уходе из “Хатайспора”. У него было несколько предложений и тренер дал ему зеленый свет. После того, как Кристиан забил гол, он решил отпраздновать с командой и остаться. У него был забронирован рейс во Францию на 23:00, чтобы вернуться к семье, но он отменил его и решил вернуться на день позже. Затем, в 4 часа утра, произошло землетрясение», — приводит слова Илека Goal.

Кристиан Атсу выступает за «Хатайспор» с сентября 2022 года. В четырех матчах за команду он забил один мяч. Ранее Атсу был футболистом «Челси», «Малаги» и «Ньюкасла».

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