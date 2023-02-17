«Кармиотисса» под руководством Кержакова сыграла вничью в чемпионате Кипра

Встреча, прошедшая в Лимасоле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Мунир Эль-Аллухи (89-я минута, с пенальти), у гостей отличился Луиш Силва (31).

В начале февраля «Кармиотисса» объявила о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом россиянина был «Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством нижегородцы в предыдущем сезоне сумели сохранить место в Российской премьер-лиге.