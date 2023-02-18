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09:31 (мск), источник: ТАСС

Футболиста Атсу, пропавшего без вести после землетрясения в Турции, нашли мертвым

Полузащитник из Ганы выступал за «Хатайспор».

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 18 февраля. Полузащитник сборной Ганы и турецкого футбольного клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу погиб в результате землетрясения. Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил агент спортсмена Мурат Узунмехмет.

«Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», — написал Узунмехмет.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся около 40 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. человек.

7 февраля менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что Атсу извлекли из-под завалов и госпитализировали. Однако позднее представители клуба сообщили, что футболист еще не найден.

Атсу был 31 год, он выступал за «Хатайспор» с сентября 2022 года. За команду полузащитник провел четыре матча, в которых забил один гол. По ходу карьеры он также выступал за английские «Ньюкасл», «Борнмут», «Эвертон», португальские «Риу Аве» и «Порту», нидерландский «Витесс», испанскую «Малагу», «Аль-Раэд Бурайда» из Саудовской Аравии. В составе «Порту» футболист стал чемпионом Португалии и победителем суперкубка страны. В 2013 году он перешел в английский «Челси», однако не провел за клуб ни одного матча, после чего пять раз отправлялся в аренду, а в 2017 году подписал контракт с «Ньюкаслом», вместе с которым выиграл Чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.

В составе сборной Ганы полузащитник провел 64 матча. В них Атсу отметился 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. В 2015 году вместе с национальной командой футболист вышел в финал Кубка африканских наций, где сборная Ганы в серии пенальти уступила команде Кот-д’Ивуара.

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