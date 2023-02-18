Экс-игрок «Челси» найден мёртвым под завалами в Турции. Хронология кошмара
Ранее сообщалось, что он выжил и в больнице.
Ранее сообщалось, что он выжил и в больнице.
Кристиан Атсу погиб под завалами собственного дома в Турции. Спасатели обнаружили его тело только сегодня. Хотя с момента землетрясения прошло больше недели. Последние полгода футболист выступал за «Хатайспор» — клуб из города Антакья, который сильно пострадал из-за геологической катастрофы. Некоторые районы полностью разрушены.
История Атсу кошмарна по многим причинам. Хотя бы потому, что несколько дней назад его якобы спасли.
Ещё чудовищных подробностей добавил директор клуба Фатих Илек. Якобы у Атсу был забронирован билет во Францию к семье на 5 февраля. Рейс в 23.00. Но полузащитник отменил его после эмоциональной победы команды и собственного гола в дополнительное время. И решил перенести полёт на один день. В ночь с 5-го на 6-е число случилось землетрясение.
Ганец — выпускник академии «Порту». Но за основную команду он сыграл чуть больше 10 матчей, и в 2013-м его перекупил «Челси». Правда, почти сразу отдал в аренду в «Витесс», где полузащитник быстро стал основным. После он не раз возвращался в лондонский клуб, но так и не сыграл ни одного официального матча. Раз за разом его отправляли в аренды в другие команды — «Эвертон», «Борнмут», «Малагу», «Ньюкасл». История завершилась только в 2017-м, когда «Ньюкасл» за € 7,5 млн выкупил футболиста у «Челси».
За команду он отыграл четыре года. А после, вероятно, поехал завершать карьеру: сначала год в Саудовской Аравии, потом — Турция, где у него не особо шло. Ожидалось, что летом Атсу мог покинуть клуб. В том числе поэтому ганец планировал лететь во Францию. Там могли пройти переговоры с новыми работодателями.
Суперлига прервана. Как и все другие крупные спортивные соревнования. А два клуба уже объявили о снятии с турнира: «Хатайспор» и «Газиантеп» с юга Турции сообщили, что проводить домашние матчи не представляется возможным из-за многочисленных разрушений. При этом формально они останутся в лиге, просто в оставшихся матчах им засчитают техническое поражение 0:3. Также местная федерация гарантировала им места в высшем дивизионе в следующем сезоне и финансовую поддержку.
Провинция Хатай после землетрясения
Атсу не единственный футболист, погибший под завалами. Ранее сообщалось о смерти вратаря Ахмета Тюркаслана из клуба «Йени Малатьяспор», также были найдены тела трёх футболистов из паралимпийской сборной Ирана — Мехди Сейидави, Мухаммеда Риза Мирахмеди и Хамида Матруди. Команда «Марасспор» почти в полном составе оказалась под завалами. Некоторых спасли, но судьба большинства до сих пор неизвестна.
Всего на данный момент погибло более 40 тысяч человек. Раненых и пострадавших в разы больше.
Автор: Дмитрий Зимин