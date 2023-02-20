Легендарный футболист сборной СССР участвовал в преступных схемах, но попался. Вот как его наказали

Нападающий Игорь Численко был одной из главных звезд советского футбола 1960-х. В главную команду московского «Динамо» он заехал в 1957-м, а уже через два года — дорос до сборной СССР. Для большинства болельщиков он запомнился именно по выступлениям за нее — за 53 матча нападающий забил за национальную команду 21 гол и вошел в историю, став самым результативным представителем московского «Динамо» в главной сборной.

Вместе с Численко сборная СССР стала финалистом Кубка Европы — 1964 и добиралась до полуфинала чемпионата мира 1966 года. На ЧМ нападающий был одним из лучших — его мячи на том турнире принесли победу в игре против Италии и помогли пройти Венгрию в плей-офф. В 1967-м Численко оформил дубль на «Уэмбли» в матче против сборной Англии — команды закончили 2:2, вызвав таким результатом резонанс и в советской прессе, и за рубежом. Впрочем, впечатлял нападающий и в играх за клуб: в составе «Динамо» он восемь раз попадал в списки 33 лучших футболистов страны по итогам сезона и дважды становился чемпионом страны.

Отдельная история — жизнь Численко вне большого спорта. Играй динамовский нападающий в наше время, он бы привлекал к себе внимание в медиа не хуже, например, Александра Кокорина.

Во-первых, Численко был большим любителем загулять — и именно в связи с этим, по мнению многих его современников, не смог стать по-настоящему великим футболистом своей эпохи.

«Болельщики были в восторге от него. И, что греха таить, частенько наливали ему прямо на стадионе. Впервые это случилось в Кривом Роге — после матчей местные шахтеры, восхищавшиеся игрой сборной Москвы, пытались завлечь нас в свою компанию. Игорь не отказывался и меня соблазнял: “Коршун, выпей!” Я же в те времена вообще не прикладывался к рюмке и его все время увещевал: “Игорь, прошу, брось ты это дело, ты и так худенький, загубишь себя”. А иногда преднамеренно грубил: “Закончишь играть — сдохнешь под забором, помяни мое слово!” Но он лишь посылал меня подальше: “Что ты в этом понимаешь? Кто не пьет, тот не играет!” Самое интересное, он карьерой подтверждал свою правоту», — вспоминал партнер Численко Анатолий Коршунов.

Юрий Семин рассказывал, что однажды Численко похлопал по колонне в ресторане и сказал: «Я здесь столько денег оставил, что одна из них уже моя, должно быть. Может, эта». За привычку щедро посидеть в ресторанах нападающему даже дали прозвище — Князь.

Во-вторых, впечатляла и личная жизнь футболиста. Численко был трижды женат. Первой его супругой стала модель (тогда, правда, это называлось иначе — манекенщица) Ольга Чернышева. Прежде девушка встречалась с не менее известным Игорем Нетто. Однажды нападающий не вовремя вернулся домой из сборной — и застал жену с сыном известного советского маршала Тимошенко, встречавшего начало Великой отечественной войны руководителем Ставки Главного Командования.

«Тот выпрыгнул в окно, четвертый этаж. Руки-ноги переломал. А жена у Численко была обаятельная девочка — никогда бы не подумал, что способна на такое», — вспоминал бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Серебряников, игравший за сборную в том же созыве.

Кроме всего этого, Численко еще и не боялся властей СССР. Однажды, вернувшись из-за границы, он попался на контрабанде.

«Была у него подруга, работала в комиссионке на улице Горького. Из очередной зарубежной поездки Игорь привез гобелены, — рассказывал “СЭ” ветеран “Динамо” Валерий Урин. — Нет, не болоньевые плащи: гобелены. Штук семь. Продать их подруга не успела. Случилась внезапная проверка. Численко сдавал на свой паспорт, на этом и погорел».

Нападающему, конечно, досталось — его наказали. Но не сказать, чтобы уж действительно всерьез. Видимо, из-за того, что из-за рубежа все выезжающие граждане СССР привозили что-нибудь себе или близким.

«Дело раскрутили, Игоря дисквалифицировали, стал невыездным», — утверждал Урин.

К сожалению, и без этой истории карьера Численко оборвалась в пиковой фазе. Недавнего номинанта на «Золотой мяч» в 1968-м сломал озлобленный словак Владимир Гагара в матче сборной СССР против Чехословакии. Соперник тогда вообще не собирался играть в футбол, лишь пытался целенаправленно нанести травму советским игрокам — все из-за нарастающей напряженности в Праге, которая завершится вводом туда объединенных войск стран ОВД.