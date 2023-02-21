Суд в Испании оставил под стражей самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса

Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб «Пумас». Ранее он играл за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону». Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).