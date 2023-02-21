Суд в Испании оставил под стражей самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса
20 января суд постановил заключить спортсмена под стражу без права выхода под залог на время расследования дела.
20 января суд постановил заключить спортсмена под стражу без права выхода под залог на время расследования дела.
МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Суд испанской Барселоны решил оставить под стражей трехкратного победителя Лиги чемпионов бразильского футболиста Дани Алвеса, которого подозревают в сексуальном насилии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Высшего суда Каталонии.
20 января суд постановил заключить спортсмена под стражу без права выхода под залог на время расследования дела. Футболист обжаловал данное решение. Юридическая инстанция решила «отклонить обжалование, представленное защитой обвиняемого».
«Суд подтверждает временное заключение в тюрьму без права выхода под залог», — уточнили в пресс-службе суда.
Ранее начались следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года.
Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб «Пумас». Ранее он играл за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону». Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).