«Я будто умерла» Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно

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При «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация) афганские девушки больше не могут заниматься спортом — во всяком случае, открыто. Теперь им приходится тренироваться тайком и скрывать свое прошлое от властей. «Лента.ру» публикует рассказы спортсменок из Афганистана о том, с чем им пришлось столкнуться.

После прихода «Талибана» к власти для афганских женщин наступили темные времена. Для них закрыты школы, университеты и большинство рабочих мест, им нельзя гулять в парках и ходить в спортзалы, поездки на расстояние более 70 километров разрешаются только в сопровождении родственника мужского пола.

Особенно плохо пришлось афганским спортсменкам. Иранский фотограф Эбрахим Норузи встретился с некоторыми из них и узнал, как они теперь живут. Для его снимков девушки позировали в бурках, которые скрывают лицо. Многие никогда не носили такую одежду и предпочли бы не носить и теперь, но в данном случае это необходимо, чтобы сохранить анонимность.

Сима Резай из Кабула занималась боксом с 18 лет, но всегда скрывала это от родителей: у нее слишком консервативная семья, ее бы просто не поняли. «Мне приходилось много лет скрывать, чем я занимаюсь», — рассказала она изданию New Arab. Несмотря на это, ей удалось стать членом национальной сборной по боксу.

«Когда “Талибан” захватил Кабул, я отказалась бросить все, над чем так долго работала», — утверждает Сима Резай. Девушка продолжила тренироваться, не обращая внимания на новые правила.

Кто-то написал донос, и через несколько дней она получила письменное предупреждение от властей.

Письмо намекало, что перед ней стоит простой выбор: либо уезжать из страны, либо ее убьют. Сима Резай решила уехать и перебралась в Катар.

«Талибан» объяснял запреты тем, что спортсменки не хотели подчиняться правилам, продолжали тренироваться с мужчинами и не носили хиджабы. По утверждению представителя Национального олимпийского комитета Афганистана, к которому обратился журналист Associated Press, власти страны не исключают, что в будущем женщинам снова разрешат заниматься спортом. Но для этого в Афганистане должны появиться отдельные спортивные сооружения, в которых будут тренироваться и соревноваться только женщины. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, пока неизвестно.

А пока женщинам, занимающимся спортом, приходится жить в страхе. Некоторые из них признаются, что после прихода «Талибана» избавились от своих трофеев, формы и спортивных принадлежностей, потому что даже прежние достижения могут вызвать серьезные проблемы.

Двадцатилетняя девушка, которая занимается смешанными боевыми искусствами, рассказала журналисту Associated Press о том дне, когда «Талибан» захватил Кабул. В кабульском спортивном центре шли соревнования, в которых она участвовала. Вдруг среди зрителей прошел слух, что бойцы «Талибана» прорвались на окраины города. Мероприятие прервали, участницы и зрители поспешили по домам.

Это были ее последние соревнования, но девушка не прекратила заниматься боевыми искусствами и даже тренировала других. В конце концов об этом узнали в «Талибане». Солдаты явились в спортзал во время тренировки и задержали всех.

После вмешательства старейшин их согласились отпустить, если они пообещают навсегда бросить спорт. Теперь девушка тренируется только дома и учит боевым искусствам только надежных друзей и хороших знакомых. «Жизнь для меня стала очень тяжелой, но я боец и буду продолжать жить и бороться», — говорит она.

24-летняя Фазила Хурзад, вошедшая в национальную сборную Афганистана по боулингу, призналась изданию Geneva Solutions, что скрывала свое увлечение еще до смены власти. «Мать и братья не знали об этом, потому что я боялась того, как они отреагируют», — объясняет она.

Сохранить занятия в секрете удавалось недолго. Однажды о ее победе на одном из соревнований сообщили по телевизору, причем именно в тот момент, когда перед экраном собралась вся семья.

«Когда мой брат услышал об этом, он спешно спросил у матери, меня ли показывают по телевизору, — вспоминает девушка. — Я была в шоке, потому что не знала, что будет, если они узнают».

Известие об успехах девушки не особенно порадовало родственников, но чинить ей препоны они не стали. Когда к власти пришел «Талибан», большинство спортсменов, с которыми была знакома Фазила Хурзад, сбежали из Афганистана. Ей это не удалось, и она не знает, что делать дальше.

Я живу одна на краю страны, у меня нет ни финансовой поддержки, ни безопасности. Представления не имею, что будет со мной в будущем — даже через час. Такова моя жизнь при «Талибане». Фазила Хурзад

Похожие чувства испытывает велосипедистка, входившая в команду одной из афганских провинций. «Я лишилась всего, — говорит она. — “Талибан” разбил мою мечту участвовать в международных соревнованиях. Даже до смены власти многие не могли смириться с тем, что девушкам можно кататься на велосипеде. Я несколько лет добивалась разрешения на это у родственников, а теперь ищу любые способы выбраться из страны, чтобы снова получить возможность ездить на велосипеде».

20-летняя Нура, с которой беседовал корреспондент Associated Press, с детства любила футбол. Сначала она тайком гоняла мяч с соседскими мальчишками, потом на нее обратил внимание тренер женской команды по футболу.

В 13 лет Нуру признали лучшей футболисткой в ее возрастной группе. Когда мать Нуры узнала об этом, она избила дочь и запретила ей играть в футбол.

«Во всем мире, когда девочка становится знаменитой и ее показывают по телевизору, это для нее хороший день, она на вершине счастья, — говорит Нура. — А для меня это был очень горький день и начало худшего периода моей жизни».

Нура не послушалась мать и продолжила играть в футбол. Когда ее команда победила в чемпионате Афганистана, весть дошла до матери, и она снова избила дочь. На церемонии награждения девушка расплакалась. По ее словам, никто не знал, что она плачет не от радости.

Кончилось тем, что мать сожгла ее футбольную форму и обувь. После этого Нура стала заниматься боксом. Мать знала, но перестала вмешиваться. Даже ей было понятно, что запретами Нуру не остановить.

Когда «Талибан» вошел в Кабул, тренер Нуры позвонил ее матери и передал, что девушке нужно срочно ехать в аэропорт — есть шанс уехать за границу. Мать ничего не сказала дочери, и самолет улетел без нее. Когда Нура узнала об этом, она попыталась покончить собой, но ее успели спасти.