Снялись 13 команд, в Суперлиге обновили лимит, клубы за Эрдогана (чтобы не обанкротиться): футбол Турции после трагедии

Турецкая Суперлига возвращается после 20 дней паузы. В выходные пройдут матчи, отложенные из-за землетрясения и теракта. А с марта чемпионат продолжится в привычном формате — «Хатайспор» и «Газиантеп» в оставшихся играх получат технари.

Профессор по турецкому футболу и комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов рассказывает, как клубы местной Суперлиги возвращаются к жизни после крупнейшего землетрясения в истории страны.

«Трабзон» продавал билеты журналистам и собрал более 300 тысяч долларов для местного МЧС

Была неподтвержденная новость, что клуб просил перенести матч с «Базелем» в Лиге конференций, но УЕФА отказался из-за отсутствия свободных дат в календаре. Зато «Трабзон» заодно решил важную задачу.

Чтобы собрать деньги для пострадавших, за несколько дней до игры отменил абонементы и начал продавать билеты — даже журналистам в ложу прессы. Ценник был обычный. Выручилии больше 6 миллионов лир (318 тысяч долларов по курсу февраля 2023 года — Sports.ru). Все средства передали AFAD, турецкому аналогу МЧС.

На игру прилетели боссы клубов [турецкой] Суперлиги: президенты «Трабзона», «Фенера», «Галатасарая», «Бешикташа», «Аданы» и других команд. Это реально редкий случай — возможно, первый и последний раз, когда руководители топ-клубов сидели в одной ложе.

Также приехали болельщики «Галатасарая», «Фенера» и «Бешикташа». Они сидели в футболках своих клубов. «Фенер» с «Трабзоном» же ненавидят друг друга из-за неразделенного чемпионства в сезоне-2010/2011. Потепление в отношениях, но не думаю, что надолго. Сложно представить, что «Фенер» и «Трабзон» подружатся.

«Трабзон» играл в траурной черной форме. Слоган матча был «один цвет — одно сердце». Болельщики первую минуту молчали в память о погибших, а потом заряжали кричалки без клубной принадлежности, как на матче сборной — к этому перед игрой призывал тренер «Трабзона» Абдулла Авджи.

Пауза сбила темп «Галатасарая», всех взбесил президент «Бешикташа»

В первый день землетрясения весь спорт отложили на неопределенный срок, но разговоров о досрочном прекращении чемпионата не было.

В эти выходные пройдут матчи, запланированные на 6 февраля: «Гиресунспор» — «Кайсериспор», «Фенербахче» — «Коньяспор», «Умраниеспор» — «Адана», а также перенесенный из-за теракта 13 ноября «Бешикташ» — «Антальяспор». С 3 марта чемпионат возобновится в стандартном режиме.

Вынужденная пауза может сыграть на руку «Фенербахче», потому что до нее «Галатасарай» набрал суперформу. Хотя «Фенер» месяц смотрел на таблицу, в которой до главного конкурента 9 очков. Правда, и сыграно у них на матч больше.

Но вполне возможно, что «Галатасарай» продолжит в том же темпе: Фернандо Муслера, получивший травму колена за день до землетрясения, к рестарту сезона, возможно, уже вернется к тренировкам.

«Бешикташ» за паузу решил трансферные дела. Подписали атакующего хавбека Александру Максима (4+6 в 21 матча чемпионата) и защитника Онура Булута (3+3 за 21 игру).

В оставшихся матчах «Хатайспор» и «Газиантеп» получат технические поражения. Президент «Бешикташа» был дико недоволен и заявил, что им надо дать технари за весь чемпионат, потому что его клуб потерял с ними 4 очка. На него набросились, потому что он сказал это через несколько дней после землетрясения.

Снялись 13 (!) клубов, в матчах Суперлиги сыграют 9 легионеров

Клубы Суперлиги «Хатайспор» и «Газиантеп» решили не доигрывать сезон. Плюс «Малатьяспор», «Аданаспор» (Первая лига), «Адыяман», «Шанлыурфаспор», «Амедспор», «Диярбекирспор», «Адыяманаспор» (Вторая лига), «Нигде Анадолу», «Малатья Аргуванспор», «Османиеспор», «Кахраманмарашспор» (Третья лига).

Решение, конечно, больше по этическим соображениям, но инфраструктура клубов тоже пострадала. У кого база, у кого гостиница, где жила команда. Федерация футбола предложила этим клубам переехать в Стамбул и расположиться на базе федерации, но они отказались.

Все, кто снялся, не вылетят по итогам чемпионатов. Я думаю, они вернутся в новом сезоне. Могут ли быть недовольные возвращением? Конечно, но это будет абсолютное меньшинство. В Турции футбольная пропаганда работает идеально. Уровень жизни постоянно падает: ослабление турецкой лиры, инфляция, безработица. При этом все эти годы продолжают строить стадионы и платить миллионы легионерам, но ни у кого это не вызывает вопросов.

Клубы Суперлиги помогли «Хатайспору» и «Гезиантепу» по собственной инициативе: берут игроков в аренду до конца сезона и будут платить им зарплату. Плюс собрали для AFAD 115 миллиардов лир (60 миллионов долларов по курсу февраля 2023 года — Sports.ru).

Федерация футбола идет навстречу. Иностранцы, которые готовы продолжить карьеру в Турции, до конца сезона не будут считаться легионерами. Например, румын Александру Максим теперь может выйти на поле 9-м легионером (в Суперлиге лимит 3+8). Его экс-партнер по «Газиантепу» Лазар Маркович перешел в «Трабзонспор», но не сможет играть в Лиге конференций.

Трансферное окно должно было закрыться 9 февраля, но его сначала растянули до 18-го, а потом продлили до 5 марта. Конечно, с разрешения ФИФА и УЕФА.

Дзаньоло взял номер в память о болельщике, клуб Дзюбы продает билеты на игру без футбола

Футболисты поддерживают пострадавших. Игроки отправляют футболки, созваниваются по видеосвязи. Впервые видел, как Фернандо Муслера говорит по-турецки. Это даже обсуждали на телике. Недавно перешедший в «Галатасарай» Николо Дзаньоло взял 17-й номер в память о 17-летнем погибшем болельщике.

Я видел почти всех звездных игроков, таскающих коробки с гуманитаркой. Вряд ли это показуха. Они это делали у своих стадионов вместе с обычными людьми. Поэтому потаскать пару коробок для вида не получилось бы. Это скорее пример для других: иностранцы приехали не просто за деньгами.

Главный спортивный канал Турции beIN Sports говорил не о футболе, а о том, сколько людей спасли. Студии и декорации остались, но они показывали только, как людей достают из-под завалов. Было много прямых включений с точек сбора помощи.

Турецкие клубы договариваются о товарищеских матчах с европейскими соперниками. «Фенербахче» сыграет «Зенитом». «Адана» объявила о благотворительных играх с «Фиорентиной» и «Ромой» — на эти матчи продадут билеты, но игры не состоятся. Средства пойдут в AFAD.

Турция объединилась, но множества жертв можно было избежать

В мае в Турции запланированы президентские выборы.

Партия власти и лично Реджеп Эрдоган очень болезненно реагируют на любую критику, связанную с землетрясением. Особенно когда оппозиция говорит, что огромное число жертв — результат неконтролируемой застройки. Есть мнение, что власти занижают официальную цифру погибших. Хотя 45 тысяч — уже чудовищно много.

Все эти дни активно вещал бывший защитник «Галатасарая» и сборной Турции Гекхан Зан. Он сам из Хатая и в момент землетрясения находился там. Буквально рыдал в интервью: «За моей спиной разрушенный дом. За 3 дня [после землетрясения] сюда не приехал ни один спасатель».

В Турции не принято публично критиковать власть. Есть президент. Каким бы он ни был — это наш президент. Зато из США выступил Хакан Шукюр, который уже давно в изгнании. Сказал, что произошла ужасная трагедия, но власть ничего не сделала, чтобы ее предотвратить.

Об этом же говорил эксперт матча «Трабзон» — «Базель» Угур Каракулукчу, очень крутой журналист и блогер. Он зарядил на десять минут тираду в духе, что не нужно гордиться тем, как страна объединилась, когда можно было избежать такой трагедии. Правда, это было не по телеку, а в ютубе. На телеке бы сразу рекламу пустили. Но большинство не подхватывает эти тезисы, с ними выступает только оппозиция.

Как можно было избежать? В 2006 году известный сейсмолог в интервью The Guardian прогнозировал землетрясение в этой области. Он же говорил о том, что до 2030 года в Стамбуле произойдет землетрясение магнитудой до 8 баллов.

Сложно сказать, сильно ли землетрясение пошатнуло позиции Эрдогана. С одной стороны, многие увидели, что государство допустило такое количество жертв. С другой стороны, была оказана беспрецедентная помощь, и люди винят руководителей на местах за неконтролируемую застройку.

Сейчас в Турции такая повестка: мы один народ, мы должны быть вместе. Со всей страны стянулись добровольцы. Эрдоган приехал на место трагедии.

Будут ли топ-клубы давить на власть, чтобы избежать катастрофы в Стамбуле?

Точно нет. Не в интересах клубов идти против тех, кто дает им кучу денег и находит спонсоров.

Если предположить, что Эрдоган проиграет выборы и уйдет, никто не даст гарантии, что государство в плачевной экономической ситуации будет так же поддерживать футбол. Поэтому в интересах топ-клуба топить за Эрдогана, который поддерживает спортивную пропаганду. Пир во время чумы в данном случае работает.

Спонсоры уходят из турецкого футбола. По сравнению с прошлым сезоном в этом клубы Суперлиги потеряли 25% спонсоров, телевизионный контракт лиги с beIN Sports уменьшился в 2,5 раза. Деньги уверенно уходят.

Суммарный долг «Фенера», «Галатасарая», «Бешикташа» и «Трабзона» — около миллиарда евро, а долг всех клубов Суперлиги точно больше миллиарда. Все живут на деньги государства, поэтому они должны быть только благодарны Эрдогану.

Без донатов от государства Суперлига превратится в обанкротившийся чемпионат. Тогда народ (особенно мужская его часть) начнет думать, что кроме футбола в жизни есть и другие важные вещи. Вдруг окажется, что помимо скандального офсайда в матче «Фенербахче» — «Галатасарай», еще и хлеб с молоком дорожает.