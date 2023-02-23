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14:52 (мск), источник: Sport24

Умер бывший «голос» FIFA, легендарный комментатор Джон Мотсон

В возрасте 77 лет скончался известный английский футбольный комментатор Джон Мотсон.

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Источник: Reuters

Джон начал карьеру в 1968 году, устроившись на радио. На телевизионных трансляциях Мотсон работал с 1971 года. Мотсон завершил карьеру комментатора в 2018 году.

Большую популярность Мотсон получил как комментатор нескольких игр серии FIFA. Последней игрой серии FIFA, в которой Мотсон комментировал вместе с Алли Маккойстом, стала FIFA 2005.

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