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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь «Зенита»: В лучших клубах Финляндии зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал о размере зарплат в чемпионате Финляндии.

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Источник: из личного архива спортсмена

«Не предлагал ли “Ростов” вернуться? Честно говоря, я не хотел ничего менять. Для моего развития было бы лучше тут остаться ещё на один сезон, поиграть в еврокубках. Мотивация всегда присутствует, но, когда играешь каждую неделю и на тебя постоянно рассчитывают, конечно, кайфуешь.

В финансовом плане, чего греха таить, я потерял. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика. Она мне нужна, чтобы развивать профессиональные качества и дальше играть. А просидишь весь контракт в запасе в России — и что дальше? ПФЛ? ФНЛ? Моя мотивация в этом была — играть в футбол.

Что касается зарплат, то мы не берём ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно Первая лига», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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