«Кармиотисса» потерпела поражение в первом матче под руководством Александра Кержакова

На 23-й минуте гостей вывел вперёд словацкий нападающий Михал Дюриш. «Кармиотисса» вела в счёте до 56-й минуты, после чего Никола Труич, Эрнест Асанте и Боян Ковачевич забили за «Доксу» трижды. В компенсированное к матчу время Николаос Кальтсас отыграл один мяч, но на большее у гостей времени не хватило.