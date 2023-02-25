Роналду оформил хет-трик в первом тайме матча с «Дамаком»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

На 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Роналду. Спустя пять минут Криштиану оформил дубль, а на 44-й минуте отличился в третий раз, доведя счёт до разгромного.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.