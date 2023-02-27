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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Турецкие болельщики устроили акцию во время матча, забросав поле мягкими игрушками

В матче 14-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» — «Антальяспор» (0:0) произошла акция в поддержку детей, которые пострадали от землетрясения в стране.

Бешикташ
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Источник: AP 2022

Болельщики обеих команд закидали футбольное поле мягкими игрушками. Все игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Игрушки продавались на стадионе «Водафон Парк» в фургоне по 20 лир (1 евро, 80 рублей) за штуку. Все вырученные средства направят пострадавшим.

Источник: AP 2022

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 44 374 человека.

Следующий матч «Бешикташ» сыграет в дерби с «Фенербахче».

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