Турецкие болельщики устроили акцию во время матча, забросав поле мягкими игрушками

Болельщики обеих команд закидали футбольное поле мягкими игрушками. Все игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Игрушки продавались на стадионе «Водафон Парк» в фургоне по 20 лир (1 евро, 80 рублей) за штуку. Все вырученные средства направят пострадавшим.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 44 374 человека.