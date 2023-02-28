Чемпионку России по пляжному футболу Сержантову дисквалифицировали на 3 года за допинг
Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.
Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация 31-летней футболистки отсчитывается со 2 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Санкции наложены за Сержантову за овершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).
Футболистка выступает за петербургский «Кристалл», в составе которого стала чемпионкой страны.
Сержантова в августе прошлого года дебютировала за сборную России, сыграв за национальную команду четыре матча и забила два мяча.