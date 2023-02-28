Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Торино
22
Футбол. Зарубежный
28.02
Кремонезе
Рома
21
Футбол. Кубок России
28.02
Краснодар
ЦСКА
10
Футбол. Кубок России
20:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Все события
28 февраля, источник: Sport24

Чемпионку России по пляжному футболу Сержантову дисквалифицировали на 3 года за допинг

Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.

Наверх
Источник: bsrussia.com

Дисквалификация 31-летней футболистки отсчитывается со 2 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Санкции наложены за Сержантову за овершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Футболистка выступает за петербургский «Кристалл», в составе которого стала чемпионкой страны.

Сержантова в августе прошлого года дебютировала за сборную России, сыграв за национальную команду четыре матча и забила два мяча.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигуристая узбечка похвасталась красивой грудью, отвечая про шантаж интимными фотографиями
«Похотливая ученица в соблазнительных трусиках». Россиянка предстала в образе развратной героини из «Гарри Поттера»
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь