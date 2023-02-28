Чемпионку России по пляжному футболу Сержантову дисквалифицировали на 3 года за допинг

Дисквалификация 31-летней футболистки отсчитывается со 2 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Санкции наложены за Сержантову за овершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Футболистка выступает за петербургский «Кристалл», в составе которого стала чемпионкой страны.