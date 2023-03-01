Как голосовали на FIFA The Best: Месси выбрал лучшим Неймара, Салах — Винисиуса, Алаба — Месси, а не Бензема

В понедельник в Париже состоялась церемония награждения FIFA The Best, Лионель Месси выиграл приз лучшему футболисту. Второе и третье места в голосовании заняли Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Здесь изучаем результаты голосования. Напоминаем: награду FIFA The Best вручают по итогам опросов капитанов национальных сборных, тренеров сборных, журналистов из каждой страны, состоящей в ФИФА и онлайн-голосования фанатов. Каждый сегмент составляет 25% от общего количества баллов.

Вот самые любопытные моменты.

Алаба поставил на первое место Месси — потом объяснялся перед болельщиками «Реала»

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поставил на первое место в голосовании Лео Месси — выше Бензема и Мбаппе. И навлек на себя гнев некоторых болельщиков «Реала». Футболисты мадридского клуба обычно не голосуют за легенд «Барселоны».

Австрия еще и в начале документа с результатами голосования. Соцсети Алабы очень быстро накрыли сообщения с пожеланиями уйти из «Реала» и хэштегом #AlabaOut.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник «Реала» Давид Алаба | Источник: AP 2022

Давиду пришлось оправдываться. Алаба разъяснил: «В голосовании принимала участие вся сборная Австрии, а не только я. Мы провели голосование внутри команды, где каждый сделал свой выбор — и получилось вот так.



Все знают, особенно сам Карим, что я восхищаюсь им и его выступлением в прошлом году. Я постоянно говорил, что для меня он лучший нападающий мира. С тех пор ничего не изменилось».

Месси указал Неймара выше Мбаппе и Бензема

Лео Месси в голосовании поступил изящно: на первое место поставил Неймара, а уже потом Мбаппе и Бензема. Тут и реверанс в сторону друга, с которым играл в «Барселоне» и до сих пор играет в «ПСЖ».

А еще это тактический ход. Неймар в итоге занял 9-е место в голосовании, а вот Бензема и Мбаппе вошли в тройку. Месси еще и не дал высший балл конкурентам.

Лионель Месси | Источник: Reuters

В голосовании тренеров Месси голосовал за Скалони и Гвардиолу, среди голкиперов на первое место поставил Эмилиано Мартинеса.

Еще одна любопытная деталь по Месси: аргентинец получил в голосовании болельщиков 1,35 млн голосов — больше, чем Мбаппе и Бензема вместе взятые. У Килиана — 391 тысяча голосов, у Карима — 200 тысяч.

Как голосовали представители России?

Капитан Георгий Джикия: Мбаппе — 1-й, Месси — 2-й, Бензема — 3-й;

Тренер Валерий Карпин: Месси, Бензема, Мбаппе;

Журналист Олег Кошелев: Месси, Бензема, Мбаппе.

Тренер сборной Хорватии вообще не голосовал — требовал уважения к своим игрокам

Необычная акция протеста: тренер сборной Хорватии Златко Далич, выводивший команды в финал и полуфинал последних чемпионатов мира, отказался от участия в голосовании. Он посчитал, что ФИФА неуважительно отнеслась к хорватским футболистам.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич | Источник: AP 2022

Далич посчитал оскорбительным, что в шорт-лист из 14 лучших футболистов мира попал только один хорват — Лука Модрич: «Если бы испанские, бразильские, английские или немецкие игроки и тренеры добились того же, чего и мы, то они были бы в шортлистах на все возможные футбольные награды.



Я требую уважения к нам. К нашей сборной, нашим футболистам, ко мне самому. У нас две медали чемпионатов мира — мы это заслужили».

Лука Модрич в итоге проголосовал за Бензема, Месси и Мбаппе.

Разбираем другие голоса: только Салах из игроков и тренеров выбрал лучшим Винисиуса, бразильцы поддержали Неймара, Роналду вообще не голосовал

• Криштиану Роналду не участвовал в опросе — вместо него обязанности капитана сборной исполнил Пепе. Защитник «Порту» проигнорировал Месси. В его тройку лучших попали Мбаппе, Модрич и Бензема.

Криш вообще пролетел мимо списка лучших игроков мира по версии ФИФА впервые с 2007 года.

• Помимо Месси, только один капитан и один тренер поставили на первое место Неймара. Это Тиаго Силва и Тите — да, представители сборной Бразилии.

• Всего один капитан поставил на первое место Винисиуса Жуниора — это Мохамед Салах. Возможно, египтянин выбрал того, кто чаще всего забивал его клубу, у техничного бразильца из «Реала» 5+1 в четырех матчах против «Ливерпуля». В том числе и гол в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Еще на первое место Винисиуса поставили лишь два журналиста — из Камеруна и Соломоновых островов. Игроки и тренеры — нет.

• Самого Салаха на первое место поставил только один тренер — Руй Витория. Угадаете, какую сборную он сейчас тренирует? Египет.

Впрочем, Мохамед попал в тройку к одноклубникам по «Ливерпулю»: Ван Дейк поставил его на второе место (между Месси и Де Брюйне), Робертсон — на третье (за Месси и Мбаппе).

• Любопытно, что Ван Дейк, Салах и Робертсон не проголосовали за ушедшего в «Баварию» Садьо Мане. Даже тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе поставил Мане только на третье место — после Мбаппе и Хакими.

Хотя сенегалец все равно получил больше голосов, чем Мохамед — занял шестое место, а Салах стал 14-м (из 14 номинантов).

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах | Источник: Reuters

• Эрлинг Холанд может бить бомбардирские рекорды АПЛ, но первые места в голосовании он собирал с большим трудом. Его выбрал бывший партнер по «Ред Буллу» венгр Доминик Собослаи, тренер сборной Греции Густаво Пойет, тренер сборной Гонконга Йорн Андерсен (да, он норвежец), тренер сборной Малави (нет, не норвежец), а также журналисты из Франции и с Виргинских островов.

Представители Норвегии дружно поставили Эрлинга в тройку, но не на первое место. Мартин Эдегор и журналист Мортен Педерсен выше указали Месси, тренер Столе Сольбаккен — Месси и Мбаппе.

Зато Эрлинг собрал много 2−3 мест, поэтому в общем зачете забрался аж на 5-е место. И это без чемпионата мира и победы в Лиге чемпионов.

• Новый тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте — главный оригинал голосования. На первое место он поставил Хулиана Альвареса, на второе — Джуда Беллингема, а третьим стал Лука Модрич.

Впрочем, Де Ла Фуэнте пока известен как тренер молодежных сборных, так что выбор двух молодых талантов на первые места кое-как можно мотивировать.

• Хулиана Альвареса на первое место ставили относительно часто. За него голосовали капитан сборной Габона (не Обамеянг), тренер Ботсваны и журналист из Лихтенштейна. Вот так ярко он сыграл на чемпионате мира.

• Джуд Беллингем тоже собрал заметную порцию голосов. На первое место его поставили капитан сборной Гайаны, тренер ЦАР, тренер сборной Южной Кореи. Отдельно отметим, что Джуд стал третьим в голосовании тренера сборной Австрии Ральфа Рангника.

• Дидье Дешам на первое место поставил Килиана Мбаппе. Вторым лучшим игроком мира по мнению тренера сборной Франции, несмотря на все слухи о ссорах и разногласиях, стал Карим Бензема. Возможно, дело в том, что больше французов в шорт-листе не было.