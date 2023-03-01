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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: бывшего футболиста Пелайо Ново насмерть сбил поезд в Испании

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывшего футболиста Пелайо Ново насмерть сбил поезд в Испании, сообщает Marca со ссылкой на El Comercio.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел во вторник вечером. Экстренные службы прибыли на место происшествия, но не смогли спасти жизнь бывшего футболиста. Ново было 32 года.

В апреле 2018 года Ново получил тяжелые травмы после падения с третьего этажа в отеле Уэски. После этого он объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет. Ново выступал за «Эльче», «Кордову», «Луго» и «Альбасете». За свою карьеру в Испании он сыграл в общей сложности 208 матчей, в которых забил 26 мячей.

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