СМИ: бывшего футболиста Пелайо Ново насмерть сбил поезд в Испании

Инцидент произошел во вторник вечером. Экстренные службы прибыли на место происшествия, но не смогли спасти жизнь бывшего футболиста. Ново было 32 года.

В апреле 2018 года Ново получил тяжелые травмы после падения с третьего этажа в отеле Уэски. После этого он объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет. Ново выступал за «Эльче», «Кордову», «Луго» и «Альбасете». За свою карьеру в Испании он сыграл в общей сложности 208 матчей, в которых забил 26 мячей.