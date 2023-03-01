Грузин спас соперника от смерти прямо на поле. И заслужил награду от ФИФА
Знакомимся с Лукой Лочошвили, главным героем мирового футбола #прямосейчас.
Знакомимся с Лукой Лочошвили, главным героем мирового футбола #прямосейчас.
В понедельник в Париже прошла торжественная церемония вручения наград The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2022 года. После мероприятия в центре внимания оказались аргентинцы Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Лионель Скалони, которые к золотым медалям чемпионата мира в Катаре прибавили призы лучших игрока, вратаря и тренера года соответственно.
За рукоплесканиями Лео и его соотечественникам померк успех грузинского футболиста из итальянского клуба «Кремонезе» Луки Лочошвили, который получил от ФИФА награду за «честную игру».
Защитник, будучи игроком австрийского «Вольфсберга», в матче против столичной «Аустрии» вовремя сориентировался и помог сопернику избежать смерти. В ничем не примечательном эпизоде футболист венской команды Георг Тайгль потерял равновесие, и пробегавший мимо оппонент нечаянно угодил коленом в голову австрийца. Спортсмен тут же «отключился», и только вовремя оказанная первая помощь от Лочошвили предотвратила западение языка (корень языка смещается к задней стенке глотки, что не дает воздуху поступать в гортань и трахею; при отсутствии оперативной помощи это приводит к асфиксии).
К счастью, Тайгль пришел в сознание и был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабилизировалось.
Забавно, что Лочошвили не приехал на церемонию, так как его команда готовилась к матчу Серии А. «Кремонезе» осел на дне турнирной таблицы итальянского первенства, так что сейчас Луке не до смокингов… Однако ведущие связались с 24-летним парнем по видеосвязи, и футболист признался, что находится в теплых отношениях с австрийцем, которому не раздумывая бросился на помощь.
Важно отметить, что таких жутких историй на футбольном поле вспоминается немало. Самый известный случай произошел в 2014 году по ходу матча Украинской премьер-лиги (УПЛ) между киевским «Динамо» и «Днепром». Полузащитник «динамовцев» Олег Гусев был нокаутирован вратарем хозяев Денисом Бойко после борьбы на верхнем этаже. Смотришь повтор и понимаешь: сотрясение мозга и перелом челюсти — еще не самое страшное, что могло произойти с игроком в том стыке.
Спасибо игроку «Днепра» Джабе Канкаве, который достал запавший язык и уберег Гусева от летального исхода.
А спустя три года в матче Ла Лиги чуть не погиб форвард «Атлетико» Фернандо Торрес. Чемпион мира и двукратный победитель ЕВРО столкнулся с полузащитником «Депортиво» Алексом Бергантиньосом и рухнул на газон. Как и в случае с Гусевым, игроку быстро оказали помощь партнеры по команде, а затем — специалисты.
Впоследствии Торрес был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Однако обследование показало, что серьезных повреждений удалось избежать.
Иван Орехов