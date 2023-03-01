Грузин спас соперника от смерти прямо на поле. И заслужил награду от ФИФА

Источник: соцсети футболиста

В понедельник в Париже прошла торжественная церемония вручения наград The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2022 года. После мероприятия в центре внимания оказались аргентинцы Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Лионель Скалони, которые к золотым медалям чемпионата мира в Катаре прибавили призы лучших игрока, вратаря и тренера года соответственно.

За рукоплесканиями Лео и его соотечественникам померк успех грузинского футболиста из итальянского клуба «Кремонезе» Луки Лочошвили, который получил от ФИФА награду за «честную игру».

Защитник, будучи игроком австрийского «Вольфсберга», в матче против столичной «Аустрии» вовремя сориентировался и помог сопернику избежать смерти. В ничем не примечательном эпизоде футболист венской команды Георг Тайгль потерял равновесие, и пробегавший мимо оппонент нечаянно угодил коленом в голову австрийца. Спортсмен тут же «отключился», и только вовремя оказанная первая помощь от Лочошвили предотвратила западение языка (корень языка смещается к задней стенке глотки, что не дает воздуху поступать в гортань и трахею; при отсутствии оперативной помощи это приводит к асфиксии).

К счастью, Тайгль пришел в сознание и был госпитализирован. Состояние пострадавшего стабилизировалось.

Забавно, что Лочошвили не приехал на церемонию, так как его команда готовилась к матчу Серии А. «Кремонезе» осел на дне турнирной таблицы итальянского первенства, так что сейчас Луке не до смокингов… Однако ведущие связались с 24-летним парнем по видеосвязи, и футболист признался, что находится в теплых отношениях с австрийцем, которому не раздумывая бросился на помощь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xKnjfjtpFTI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто еще претендовал на награду?

Форвард «Баварии» Садио Мане. В матче чемпионата Германии против «Бохума» сенегалец признался судье, что забил не по правилам (мяч коснулся руки нападающего).

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга, который пришел в раздевалку украинской «молодежки» пообщаться с «жовто-блакитными» и подарить футболки «трехцветных».

Важно отметить, что таких жутких историй на футбольном поле вспоминается немало. Самый известный случай произошел в 2014 году по ходу матча Украинской премьер-лиги (УПЛ) между киевским «Динамо» и «Днепром». Полузащитник «динамовцев» Олег Гусев был нокаутирован вратарем хозяев Денисом Бойко после борьбы на верхнем этаже. Смотришь повтор и понимаешь: сотрясение мозга и перелом челюсти — еще не самое страшное, что могло произойти с игроком в том стыке.

Спасибо игроку «Днепра» Джабе Канкаве, который достал запавший язык и уберег Гусева от летального исхода.

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А спустя три года в матче Ла Лиги чуть не погиб форвард «Атлетико» Фернандо Торрес. Чемпион мира и двукратный победитель ЕВРО столкнулся с полузащитником «Депортиво» Алексом Бергантиньосом и рухнул на газон. Как и в случае с Гусевым, игроку быстро оказали помощь партнеры по команде, а затем — специалисты.

Впоследствии Торрес был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Однако обследование показало, что серьезных повреждений удалось избежать.

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