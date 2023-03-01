Дзюба впервые прокомментировал скандал с интимным видео

«Тяжелый был момент. Я выяснил, как это видео попало в Сеть, но не хотел бы об этом говорить. Огромный урок для меня. Я сделал все, чтобы эта история меня не сломала. Она сделала меня сильней. Конечно, семья была в шоке. Но сейчас уже все сводят в шутку. Папа, может например, дрочуном назвать. Но я к этому легко отношусь, у меня нет запретных тем. Либо ты принимаешь эту ситуацию с улыбкой, либо загоняешься», — заявил Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.