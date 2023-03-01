Дзюба впервые прокомментировал скандал с интимным видео

«Тяжелый был момент. Я выяснил, как это видео попало в Сеть, но не хотел бы об этом говорить. Огромный урок для меня. Я сделал все, чтобы эта история меня не сломала. Она сделала меня сильней. Конечно, семья была в шоке. Но сейчас уже все сводят в шутку. Папа, может например, дрочуном назвать. Но я к этому легко отношусь, у меня нет запретных тем. Либо ты принимаешь эту ситуацию с улыбкой, либо загоняешься», — заявил Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Футболист отметил, что слитое в интернет видео добавило ему популярности.
«Сейчас вижу, как девушки идут и взглядом меня раздевают. Стало больше женского и, к сожалению, мужского внимания», — признался футболист «Локомотива».
Также Дзюба вспомнил о решении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать его в национальную команду в ноябре 2020 года.
«В сборную меня не позвали, чтобы отвести лишнюю шумиху и внимание. Это было правильное решение, но было неприятно. Сейчас уже спокойно отношусь, это даже забавно», — добавил Дзюба.
В феврале 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.