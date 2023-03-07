Девятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играет

Как пройдет чемпионат.

По результатам жеребьевки, в первом туре чемпионата сезона 2023 года сыграют:

25 марта

ФК «Таврия» — ФК «Севастополь»

ФК «Кызылташ» — ФК «Рубин Ялта»

26 марта

ФК «Океан» — ФК «Алустон-ЮБК»

ФК «Черноморец» — ФК «Спарта-КТ»

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин отметил, что новый сезон Премьер-лиги планируют провести в полноценном формате, однако могут быть изменения.

«Мы планируем чемпионат играть в четыре круга, как всегда, но, если будут изменения (переход крымских клубов в ФНЛ России — ред.), тогда соответственно мы изменим формат, потому что не исключен такой вариант, что во втором круге может измениться количество команд-участниц» — пояснил Сергей Бородкин. Кто поборется за Суперкубок.

Новый футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок, в котором сразятся действующий чемпион премьер-лиги ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС симферопольская «Таврия». Крымское дерби в рамках Суперкубка пройдет в воскресенье, 19 марта на стадионе «Авангард» в Ялте. Начало матча в 14:00.

Осенью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой. Запрет ФИФА и УЕФА на участие крымских клубов в российских соревнованиях был введен в 2015 году.