Аргентинский футболист не сдержался, увидев пышногрудую красавицу-жену в соблазнительном нижнем белье

«Wanda Intimates — самое сексуальное, самое удобное и самое горячее нижнее белье», — написала Ванда, поделившись красивым контентом в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 16,5 млн подписчиков.

Подписчики девушки оставляют большое количество восторженных комментариев, восхищаясь ее фигурой. Не сдержался в том числе Икарди, публично признавшийся, что ему так и хочется раздеть Ванду.

«В коллекции Wanda Intimates мне больше всего нравится, когда я ее с тебя снимаю», — написал 30-летний футболист.

В прошлом году сообщалось, что Ванда Нара и Мауро Икарди расстались, однако позже появилась информация об их воссоединении. В конце февраля Ванда дала интервью, в котором подтвердила, что в настоящее время они с Мауро вместе.