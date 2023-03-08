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14:42 (мск), источник: Sport24

Аргентинский футболист не сдержался, увидев пышногрудую красавицу-жену в соблазнительном нижнем белье

Известная модель Ванда Нара, которая является женой аргентинского футболиста Мауро Икарди, представила собственную коллекцию нижнего белья под названием Wanda Intimates. В рекламе нового бренда 36-летняя пышногрудая красотка снялась лично, засветив шикарную фигуру в соблазнительном нижнем белье.

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«Wanda Intimates — самое сексуальное, самое удобное и самое горячее нижнее белье», — написала Ванда, поделившись красивым контентом в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 16,5 млн подписчиков.

Подписчики девушки оставляют большое количество восторженных комментариев, восхищаясь ее фигурой. Не сдержался в том числе Икарди, публично признавшийся, что ему так и хочется раздеть Ванду.

«В коллекции Wanda Intimates мне больше всего нравится, когда я ее с тебя снимаю», — написал 30-летний футболист.

В прошлом году сообщалось, что Ванда Нара и Мауро Икарди расстались, однако позже появилась информация об их воссоединении. В конце февраля Ванда дала интервью, в котором подтвердила, что в настоящее время они с Мауро вместе.

Контракт Икарди принадлежит «ПСЖ», который в сентябре 2022 года отдал его в аренду «Галатасараю» до 30 июня 2023 года.

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