В турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» рассказали о тренировках после землетрясения
В феврале в Турции произошла серия землетрясений, жертвами стали более 46 тысяч человек.
В феврале в Турции произошла серия землетрясений, жертвами стали более 46 тысяч человек.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Землетрясение в Турции стали тяжелым эмоциональным периодом для всех, но спустя четыре-пять дней тренировочный процесс в футбольном клубе «Фатих Карагюмрюк» наладился. Об этом ТАСС в среду рассказал спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Число жертв в стране превысило 46 тысяч.
«Это был сложный период для всех, потому что у всех было много эмоций, — сказал Акын. — Но тренировочный процесс после четырех-пяти дней был нормальным, мы проводили хорошие тренировки. Мы постараемся завершить сезон как можно лучше».
«“Фатих Карагюмрюк” провел прошлую неделю хорошо. Я надеюсь, что продолжится так же. Надеюсь, что завершим сезон в топ-6 или топ-7», — добавил Акын.
«Фатих Карагюмрюк» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 29 очков в 22 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Гиресунспором» 10 марта.