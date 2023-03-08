В турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» рассказали о тренировках после землетрясения

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Землетрясение в Турции стали тяжелым эмоциональным периодом для всех, но спустя четыре-пять дней тренировочный процесс в футбольном клубе «Фатих Карагюмрюк» наладился. Об этом ТАСС в среду рассказал спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Число жертв в стране превысило 46 тысяч.

«Это был сложный период для всех, потому что у всех было много эмоций, — сказал Акын. — Но тренировочный процесс после четырех-пяти дней был нормальным, мы проводили хорошие тренировки. Мы постараемся завершить сезон как можно лучше».

«“Фатих Карагюмрюк” провел прошлую неделю хорошо. Я надеюсь, что продолжится так же. Надеюсь, что завершим сезон в топ-6 или топ-7», — добавил Акын.