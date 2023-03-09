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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организатору матча, где погибли 135 человек, вынесли приговор

Индонезийский суд приговорил организатора футбольного матча, завершившегося давкой, в которой погибли более 130 человек, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: AFP 2022

Трагедия произошла 1 октября 2022 года после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, еще несколько сотен получили ранения. После трагедии обвинения были предъявлены трем гражданским лицам и трем полицейским.

«Обвиняемый (Абдул Харис — ред.) приговаривается к полутора годам заключения», — заявил председательствующий судья Абу Ахмад Сидхи Амсайя, чьи слова приводит агентство.

Также виновным был признан представитель службы безопасности, его приговорили к году тюремного заключения.

Агентство отмечает, что обвиняемые могут обжаловать приговор в течение семи дней.

Сообщается, что вынесения вердикта суда ожидают еще три офицера полиции.

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