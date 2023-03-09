Организатору матча, где погибли 135 человек, вынесли приговор
Индонезийский суд приговорил организатора футбольного матча, завершившегося давкой, в которой погибли более 130 человек, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает агентство Франс Пресс.
Индонезийский суд приговорил организатора футбольного матча, завершившегося давкой, в которой погибли более 130 человек, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщает агентство Франс Пресс.
Трагедия произошла 1 октября 2022 года после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, еще несколько сотен получили ранения. После трагедии обвинения были предъявлены трем гражданским лицам и трем полицейским.
«Обвиняемый (Абдул Харис — ред.) приговаривается к полутора годам заключения», — заявил председательствующий судья Абу Ахмад Сидхи Амсайя, чьи слова приводит агентство.
Также виновным был признан представитель службы безопасности, его приговорили к году тюремного заключения.
Агентство отмечает, что обвиняемые могут обжаловать приговор в течение семи дней.
Сообщается, что вынесения вердикта суда ожидают еще три офицера полиции.