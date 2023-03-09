Организатору матча, где погибли 135 человек, вынесли приговор

Трагедия произошла 1 октября 2022 года после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, еще несколько сотен получили ранения. После трагедии обвинения были предъявлены трем гражданским лицам и трем полицейским.