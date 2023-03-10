Зюганов о желании Ари стать депутатом: Пусть приходит в КПРФ, посоветуемся, посмотрим. У нас великолепная команда

— Любой гражданин нашей страны имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. В принципе у нас страна с огромным уважением относится к тем, кто любит Россию. И вообще, я считаю, русский человек — тот, кто любит Россию и готов служить ей, помогать, поддерживать. Тем более бразильцы всегда лояльны. Я был в Бразилии, Сан‑Паулу собирал многих лидеров. Надо сказать, они с большим уважением и симпатией относятся к нашей стране. Поэтому пожелаем ему успехов на футбольных полях, а если надумает избираться, то надо будет к этому готовиться заранее, получать поддержку. Это интересный очень ответственный и важный шаг будет в его жизни.