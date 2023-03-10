Играют плотник, коп, чемпион мира: как живет уникальный клуб «Санта-Клаус»?

Источник: социальные сети

Клуб базируется в Рованиеми, деловом центре Лапландии. Там же, как известно, находится резиденция Санта-Клауса. В 1993 году, согласно легенде, руководители новой команды явились к нему с вопросом: «Можно ли назвать клуб в твою честь?» Дедуля одобрил.

«Санта-Клаус» выступает на четырехтысячной арене и делит ее с командой РоПС, которая несколько раз завоевывала медали в высшем дивизионе чемпионата Финляндии. У «Санты» даже есть принципиальный соперник — «Колари» из Западной Лапландии.

Не стоит воспринимать команду исключительно как рекламный и развлекательный проект для туристов. Большую часть жизни клуб провел в третьем по силе дивизионе Финляндии, а однажды им не хватило всего одной победы для выхода во вторую лигу.

Форма финского футбольного клуба "Санта-Клаус" | Источник: социальные сети

Несколько воспитанников «Санта-Клауса» даже вызывались сборную Финляндии. Раньше ведущие клубы страны часто отдавали команде из Лапландии в аренду молодых футболистов для получения игровой практики. Иногда финскому клубу удается арендовать игроков из системы английского «Вест Бромвича» в рамках партнерского соглашения.

Рованиеми находится всего в нескольких километрах от линии Северного полярного круга, так что большинство домашних встреч «Санта-Клаус» проводил на заснеженном поле в мороз. Лютой зимой команда перебирается в манеж.

Одним названием связи клуба с Сантой не ограничиваются. Цвета — красный и белый. А на разных комплектах формы часто появляются фразы Санты. Год назад на выездном комплекте красовалось знаменитое «Хо Хо Хо».

«Настоящий Санта болеет за нас и реально переживает, если мы проигрываем. Время от времени он отвлекается от своих дел и приходит на наши домашние матчи. Еще он помогает нам участвовать в благотворительных мероприятиях», — рассказывал глава пресс-службы «Санта-Клауса».

У клуба есть официальный девиз: «Никогда не переставай верить». Фанаты мечтали о высшем дивизионе, но по клубу тяжело ударила пандемия коронавируса. Дошло до того, что «Санта-Клаус» закрывали из-за финансовых проблем.

Чемпионы мира в составе

Команду возродили в 2021 году. Игроков пришлось набирать по новой и заявляться в полулюбительскую шестую финскую лигу. Сейчас клуб успел подняться в пятый дивизион, но за него продолжают выступать любители, которые имеют основную работу.

Санта-Клаус на тренировке одноименного футбольного клуба | Источник: социальные сети

В составе «Санта-Клауса» есть полицейский, плотник и фотограф. Но самое интересное, что среди игроков сразу несколько человек работают на Санту. Пара футболистов помогают ему принимать письма от детей и отвечать на них.

За клуб играют сразу несколько чемпионов мира по футболу на снегу. Парни были в команде, которая выиграла недавнее мировое первенство, проводившееся как раз в Финляндии.

«После расформирования мы поняли, что быть большим и успешным клубом — не самое главное для нас. Сейчас мы считаем себя клубом, который существует для развлечения. Наша главная футбольная цель — давать практику молодым местным ребятам, чтобы они могли наслаждаться игрой», — объяснял пресс-атташе команды.

Так что в последние пару лет клуб больше работает на маркетинг, чем на футбольную составляющую. Команда подписала спонсорский контракт с компанией из Китая, а посещение матча «Санта-Клауса» уже считается обязательным мероприятием среди туристов, приезжающих в Лапландию. Дошло до того, что в гостях побывали даже Алессандро Дель Пьеро и Майкл Оуэн.

Вероятно, уже скоро о необычном финском клубе будут говорить чаще. Если «Санта-Клаус» будет грамотно развиваться, то по медийности сможет обойти местные клубы, которые добились больших успехов на футбольном поле.