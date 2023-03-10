Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших главных тренеров с 1996 года (с момента сбора статистики IFFHS).
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших главных тренеров с 1996 года (с момента сбора статистики IFFHS).
Возглавил рейтинг бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (257 очков). На второй строчке расположился португальский специалист Жозе Моуринью (242), на третьей — испанец Хосеп Гвардиола (221).
Также в топ-15 вошли Арсен Венгер (211), Йоахим Лев (200), Карло Анчелотти (189), Висенте Дель Боске (175), Диего Симеоне (168), Марчелло Липпи (156), Дидье Дешам (164), Луис Фелипе Сколари (151), Гус Хиддинк (145), Марсело Бьелса (145), Оттмар Хитцфельд (134), и Юрген Клопп (127).