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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Акинфеев вошел в список 50 лучших вратарей мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года. Свою версию организация опубликовала на сайте.

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Источник: РИА "Новости"

В список вошли два отечественных вратаря — Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев. Дасаев занял 37-е место, Акинфеев — 47-е. Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны, семь раз — Суперкубок России. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Дасаев — серебряный призер чемпионата Европы-1988 и бронзовый призер Олимпийских игр-1980 в составе сборной СССР. Также в его активе две победы в чемпионате страны вместе с московским «Спартаком». В 2004 году Дасаев был включен в список «ФИФА-100», составленный бразильцем Пеле, в который он включил 125 лучших живущих на тот момент игроков.

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