Акинфеев вошел в список 50 лучших вратарей мира

В список вошли два отечественных вратаря — Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев. Дасаев занял 37-е место, Акинфеев — 47-е. Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны, семь раз — Суперкубок России. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.