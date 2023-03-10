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18:44 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче открытия женского чемпионата России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:0.

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Источник: ФК "Зенит"

ТАСС, 10 марта. Петербургский «Зенит» со счетом 5:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в стартовом матче первого тура чемпионата России по футболу среди женщин. Встреча прошла в пятницу на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами отметились Ана Диас (13-я, 78-я минута), Вероника Куропаткина (49) и Габриэла Гживиньская (60, 90).

«Зенит» является действующим чемпионом турнира. В прошлом году команда выиграла титул, потерпев лишь одно поражение, петербурженки удерживали первое место в турнирной таблице на протяжении всех 24 туров.

В сезоне 2023 года в соревновании примут участие 12 клубов: московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Чертаново», красноярский «Енисей», пермская «Звезда-2005», «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и «Рязань-ВДВ». «Динамо» и «Крылья Советов» проводят дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата России.

Чемпионат пройдет в два этапа: сначала команды сыграют предварительный этап. Он пройдет по круговой системе и продлится 22 тура (каждая команда проведет по 11 матчей дома и в гостях).

После этого состоится заключительный этап: таблица будет разделена на две группы. В первой группе сыграют команды, занявшие места с первого по шестое в основном этапе, во второй группе — команды, занявшие места с седьмого по двенадцатое. Очки, набранные в предварительном этапе, будут поделены на два, команды проведут еще по 10 матчей по круговой системе в своих группах.

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