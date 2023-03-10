«Кармиотисса» Кержакова обыграла «Эносис» в матче чемпионата Кипра

Голами в составе команды Кержакова отметились защитник Дион Малоне и полузащитник Мунир Эль-Алуши. На 88-й минуте игрок «Кармиотисса» Николаос Кальтсас получил вторую желтую карточку и покинул поле.

За гостей на 84-й минуте забил с пенальти Марко Евремович. Отметим, что на 30-й минуте игрок «Эносиса» Марсиу Мейра не реализовал 11-метровый удар.