Первая победа Кержакова-тренера в Европе! Россиянин спасается со своей командой от вылета

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков начинает заявлять о себе как тренер за границей. В пятницу, 10 марта, его «Кармиотисса» переиграла в домашнем матче чемпионата Кипра «Эносис» — 2:1. Первой победы в Европе нашему 40-летнему специалисту пришлось ждать целый месяц.

Кержаков возглавил «Кармиотиссу» 9 февраля, подписав контракт с клубом из Пано Полемидии до лета 2024-го. Александр оставался без работы с июня прошлого года, когда внезапно расстался с «Пари НН». Для тренера-дебютанта РПЛ он отработал достаточно неплохо, спас нижегородскую команду от вылета, но по каким-то причинам не заинтересовал клубы элиты ни летом, ни зимой. Вместо возвращения в Первую лигу или отъезда в ближнее зарубежье Кержаков неожиданно уехал на Кипр. «Кармиотисса», конечно, далека от борьбы за чемпионство в кипрской лиге. На момент назначения Александра команда занимала десятое место, находясь в десяти очках от зоны вылета. К слову, владеет клубом россиянин Дмитрий Пунин.

В день своего назначения Кержаков увидел, как «Кармиотисса» под руководством и. о. главного тренера одержала последнюю до этой недели победу — 4:3 в гостях над «Аполлоном» из Лимасола. Сам Александр дебютировал через восемь дней. Домашний матч с тем же «Эносисом» (прямым конкурентом, занимающим 11-е место) завершился вничью — 1:1. Команда Кержакова проигрывала до 89-й минуты, но в концовке спаслась благодаря пенальти.

«Конечно, было немного непривычно общаться на иностранном языке, на английском, потому что это мой первый такой опыт, — сказал после своего дебюта Александр. — Будучи игроком, когда я был в зарубежных командах, необязательно было столько говорить. Здесь же ты постоянно говоришь, постоянно объясняешь, постоянно пытаешься донести свои мысли. Сейчас, конечно, привыкаю. Были первая установка, первые слова перед игрой, в перерыве, после матча, первая пресс-конференция. Это всё было по-новому, ко всему нужно было привыкать, но никаких проблем с этим не возникает» (в интервью для ТАСС).

Кержаков также признался, что намудрил с тактикой. Поэтому «Кармиотисса» и выдала неудачный первый тайм. Желание поскорее поменять команду под себя, используя «нижегородскую» схему, сыграло против молодого тренера:

«Первый тайм мы начали по другой схеме, пытались сыграть в три центральных защитника — то, что наигрывали неделю, как я пришёл — но понимаю, что это, наверное, было не совсем своевременно. Первый тайм у нас не получился абсолютно. После перерыва вернулись к привычной схеме. Конечно, это был уже другой тайм, другая команда. Во втором тайме мы очень хорошо играли — переломили ход встречи, вернулись в неё, забили гол. Правда, до этого тоже имели преимущество территориальное. Но в целом я понимаю, что, наверное, сейчас не совсем правильное время, чтобы делать какие-то глобальные изменения в тактическом плане. Будем делать это постепенно и своевременно. Я могу говорить за себя — конечно, хочется побеждать. Но то, как складывался матч, как мы первый тайм сыграли — опять же из-за того, что, скорее, моя ошибка, рано пытался всё поменять».

Умение признавать свои ошибки — ценное качество для тренера. Но чтобы система заработала, мало просто жонглировать тактическими схемами. Нужно время, и следующие матчи показали, что Кержакову будет непросто. Первый выезд завершился для россиянина поражением — 2:3 от «Доксы», занимающей 12-е место (это уже зона вылета). Проигрывать конкуренту в борьбе за выживание, конечно же, особенно больно. Тем более «Кармиотисса» вела в счёте до 55-й минуты, но потом пропустила три гола за полчаса.

Март для команды Кержакова начался с домашнего поражения от «Омонии» из Никосии (находится на шестом месте). И опять «Кармиотисса» не смогла удержать преимущество. Хозяева вели в счёте 1:0 до 77-й минуты, а потом пропустили дважды, причём решающий гол уже в компенсированное время. «Кармиотиссе» не помогло даже возвращение на поле спустя два месяца экс-партнёра Кержакова по «Зениту» Томаша Губочана. Да-да, 37-летний словак всё ещё «пылит».

На этом завершилась первая часть сезона на Кипре. Дальше команды разделились на две группы — шесть сильнейших, включая «Арис» Александра Кокорина, образовали чемпионскую. Остальные восемь — выживающие. «Кармиотиссе» очень нужна была победа над «Эносисом». В случае поражения конкуренты имели шанс сократить отставание до трёх очков, и угроза вылета стала бы реальной.

Матч получился боевым. Соперники получили 10 жёлтых карточек, а команда Кержакова завершала встречу вдесятером из-за удаления игрока на 88-й минуте. Гости должны были открывать счёт, но Марсиу Мейра на исходе получаса не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Голкипер «Кармиотиссы» Александер Спольярич отразил и удар с «точки», и добивание. Фантастический сейв! На восьмой компенсированной минуте первого тайма «Кармиотисса» вышла вперёд. Суринамец Дион Малоне забил головой после углового. А как только прошёл час игры, голландец Мунир Эль-Аллухи увеличил преимущество команды Кержакова. Хозяева выиграли подбор, после чего Эль-Аллухи с Малони успешно разыграли «двоечку» в штрафной. За 10 минут до конца игра рукой со стороны героя матча Малони дала надежду «Энонису» — второй пенальти гости реализовали. Тем не менее на сей раз «Кармиотисса» сохранила нужный счёт 2:1.

Теперь команда Кержакова оторвалась на девять очков от преследователей. Очень важная победа для Александра. Возможно, владелец клуба пообещал кредит доверия соотечественнику. Вот только у Пунина в этом сезоне тренеры не задерживались. Душан Угрин-младший проработал два месяца, Александр Хацкевич — полтора, местные специалисты — не дольше.