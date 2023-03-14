Судья добавил 43 минуты к основному времени футбольного матча

Матч прошел в понедельник на стадионе «Пальмафлора» и завершился со счетом 3:2. По ходу встречи арбитр Хулио Гутьеррес поставил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков гостей. Кроме того, один из эпизодов в концовке матча потребовал проверки на системе видеопомощи арбитрам (VAR). Судья проверял момент на протяжении 17 минут и огласил свой вердикт на 102-й минуте матча. Отмечается, что задержка также была связана с сильным дождем, который повлиял на работу переговорных устройств судей.