Судья добавил 43 минуты к основному времени футбольного матча
Судья добавил 43 минуты к основному времени матча чемпионата Боливии по футболу.
Судья добавил 43 минуты к основному времени матча чемпионата Боливии по футболу.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. К основному времени матча шестого тура чемпионата Боливии по футболу между «Пальмафлором» и «Блумингом» судья добавил 43 минуты, сообщает Premium.
Матч прошел в понедельник на стадионе «Пальмафлора» и завершился со счетом 3:2. По ходу встречи арбитр Хулио Гутьеррес поставил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков гостей. Кроме того, один из эпизодов в концовке матча потребовал проверки на системе видеопомощи арбитрам (VAR). Судья проверял момент на протяжении 17 минут и огласил свой вердикт на 102-й минуте матча. Отмечается, что задержка также была связана с сильным дождем, который повлиял на работу переговорных устройств судей.
К основному времени встречи было добавлено 43 минуты. На 128-й минуте игры «Пальмафлор» забил победный мяч. Данный матч стал самым продолжительным в истории чемпионата Боливии.